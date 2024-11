Sapete quante lacrime produciamo nel corso di un anno?

L’occhio umano, noto anche come bulbo oculare, è una piccola sfera gelatinosa composta per il 98% da acqua. Questo organo delicato è particolarmente vulnerabile e richiede una protezione e idratazione costanti, assicurate in gran parte dal sistema di produzione delle lacrime.

La composizione e il percorso delle lacrime

Sebbene possa sembrare che siano fatte solo di acqua, le lacrime contengono molte altre sostanze essenziali. Oltre all’acqua, sono ricche di proteine, lipidi (grassi), sali minerali e sostanze antibatteriche che aiutano a difendere l’occhio dalle infezioni. Questa composizione rende le lacrime fondamentali per la protezione e il benessere oculare.

Le lacrime vengono prodotte dalle ghiandole lacrimali, situate dietro le palpebre nella parte superiore delle orbite. Da lì, vengono distribuite sull’intera superficie dell’occhio grazie al movimento delle palpebre. Successivamente, vengono espulse attraverso il dotto lacrimale, un piccolo canale nell’angolo interno dell’occhio che termina nel sacco lacrimale, per poi fluire verso la cavità nasale. Questo collegamento spiega perché, quando piangiamo, abbiamo anche la necessità di soffiarci il naso.

Tipologie di lacrime

Le lacrime non sono tutte uguali: gli scienziati le distinguono in tre categorie principali:

Lacrime basali: formano un sottile strato protettivo sulla superficie dell’occhio, chiamato film lacrimale.

Lacrime riflesse: prodotte in quantità maggiore in risposta a stimoli come polvere o vento.

Lacrime emotive: scaturiscono dalle nostre emozioni, che siano di gioia, tristezza o commozione.

La funzione

Le lacrime mantengono l’occhio idratato e lo proteggono dalle minacce esterne. Come i tergicristalli di un’auto, il movimento delle palpebre distribuisce le lacrime sull’intera superficie dell’occhio, rimuovendo polvere, detriti e microbi. Questo processo aiuta a mantenere la visione nitida e a prevenire infezioni. Le lacrime contengono infatti lisozima, un enzima antimicrobico capace di eliminare agenti patogeni come virus e batteri.

Il sapore salato delle lacrime

Chiunque abbia assaggiato accidentalmente una lacrima sa che ha un sapore salato. Questa caratteristica deriva dalla presenza di cloruro di sodio, meglio conosciuto come sale.

Quante lacrime produciamo?

Ma quante lacrime produciamo nel corso di un anno? Un calcolo esatto è difficile, ma secondo alcune stime, una persona produce in media tra i 60 e i 110 litri di lacrime all’anno, l’equivalente di una piccola vasca da bagno. Nel corso di una vita, si possono produrre tra i 5.000 e i 9.000 litri di lacrime.