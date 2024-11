Secondo uno studio molti adolescenti non vogliono vedere storie d’amore e di sesso nei film

Secondo uno studio annuale, più della metà degli adolescenti preferisce guardare storie di amicizia, piuttosto che storie d’amore o di sesso nei film e nelle serie tv.

Rispetto allo scorso anno, gli adolescenti preferiscono il cosiddetto “nomance”, ovvero trame più autentiche e realistiche, lontane da un romanticismo canonico ritenuto ormai fin troppo superficiale e innaturale.

Lo studio sulle trame, cosa preferiscono gli adolescenti

Ogni anno viene condotto uno studio da parte del Center for Scholars & Storytellers dell’Università della California di Los Angeles. Il sondaggio, denominato Reality Bites: Teens and Screens, studia gli andamenti delle trame di film e serie tv, e in particolare si concentra sulle preferenze degli adolescenti.

Condotto ad agosto, lo studio ha rivelato che oltre la metà degli adolescenti scelti preferisce trame più concentrate sull’amicizia, piuttosto che le classiche trame dei film d’amore. Il sondaggio ha coinvolto 1.644 partecipanti di età compresa tra i 10 e i 24 anni.

Gli adolescenti e le storie d’amore

Nei dati raccolti dallo studio, emerge che il 63,5% degli adolescenti ha dichiarato di essere “fortemente d’accordo” nel voler vedere più contenuti incentrati sulle amicizie nei programmi tv e nei film che guardano. Lo scorso anno la percentuale era del 51,5%.

Il 10,5% ha affermato invece di essere “fortemente in disaccordo” riguardo al fatto di vedere più trame diverse dalla classica storia d’amore. Il 26%, infine, si è dichiarato piuttosto neutrale, dunque né d’accordo né in disaccordo. Lo scorso anno la percentuale era del 33,3%.

Tra le diverse affermazioni degli adolescenti coinvolti nello studio, c’è chi afferma: “Penso che si dovrebbero mostrare di più le amicizie. Solo perché ragazzi e ragazze sono amici, non significa che debbano per forza rappresentare una trama romantica”. Un altro ha dichiarato: “Penso che il sesso e i contenuti espliciti non siano necessari per la trama della maggior parte dei programmi tv e dei film”.

“La storia d’amore non deve essere la parte più importante della trama. Nella vita reale, poi, non sono così drammatiche come vengono mostrate nei film e nelle serie tv”, ha affermato una ragazza di 17 anni coinvolta nel sondaggio. La ragazza, che si è definita persona non binaria, ha poi dichiarato: “Sarebbe fantastico vedere più gruppi diversi come le persone queer nelle relazioni romantiche. È più realistico, più vicino alla realtà di oggi, e mi piacerebbe vedere una maggiore rappresentazione”.