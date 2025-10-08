A Stoccolma stavano annunciando i vincitori del premio Nobel per la Medicina 2025, Fred Ramsdell, insigne biologo e tra i premiati, se ne andava a spassoper i boschi dell’Idaho, senza distrazione alcuna se non il fruscio del vento e con il telefonino rigorosamente confinato alla modalità aereo.

My own private Idaho

Per questo ci hanno messo un giorno a contattarlo, l’immunologo statunitense Fred Ramsdell ha ricevuto con 24 ore di ritardo la telefonata ufficiale del comitato dei Nobel che gli annunciava di essere stato premiato insieme alla connazionale Mary E. Brunkow e al giapponese Shimon Sakaguchi. Lo ha raccontato lui stesso al New York Times.

Ramsdell non è il solo a staccarsi dal telefono quando serve. Anche la collega e co-premiata Mary E. Brunkow si è fatta attendere. In effetti, l’avevano svegliata nel cuore della notte. “Mi ha squillato il telefono e ho visto un numero dalla Svezia. Ho pensato: beh, è solo spam o qualcosa del genere. Così ho disattivato il telefono e sono tornata a dormire”.

Peccato che dall’altra parte del telefono ci fosse il segretario generale dell’Assemblea dei Nobel, Thomas Perlman. Un’ora e mezza dopo la scienziata ha realizzato quanto fosse cambiata la sua vita.

“Ho visto un numero dalla Svezia…”

“Poi ho sentito mio marito che stava parlando con qualcuno e ho ricevuto la notizia. Anche il cane era confuso. Non mi aspettavo di vincere il Nobel, non ho ancora realizzato”.

Nel frattempo il tenero Ramsdell stava concludendo insieme alla moglie la lunga escursione naturalistica di tre settimane tra i monti dell’Idaho, del Wyoming e del Montana.

Quando il telefono ha ripreso il segnale, la moglie ha visto la quantità di messaggi ricevuti e ha cacciato un urlo. In un primo momento Ramsdell ha temuto che avesse avvistato un orso, ma poi ha saputo di aver conquistato il Nobel.

Immediatamente ha provato a richiamare il segretario generale della commissione dei Nobel, Thomas Perlmann, ma non ci è riuscito per via dell’ora tarda in Svezia. La telefonata con la comunicazione ufficiale è finalmente avvenuta martedì mattina.