5 buoni motivi per iscriverti a lezioni di inglese online

Ha registrato una curva sempre più in crescita, non dando un minimo segnale d’arresto nonostante le tante critiche inziali: stiamo parlando della formazione digitale. A braccetto con il lavoro da remoto, studiare online è diventato un trend. Tramite il proprio PC si può fare di tutto: imparare un corso di ballo, una nuova lingua, prendere una laurea e molto altro ancora.

Hai mai pensato, per esempio, di seguire lezioni di inglese online? Chi lo ha fatto, ha riferito tramite recensioni, benefit sia sul punto di vista professionale che studentesco. I risultati non sono tardati nemmeno sul piano sociale, facendo nuove conoscenze, amicizie e aprendo le porte a partnership importanti.

Quello che voglio dirti è che non dovresti avere pregiudizi: usare il web per imparare l’inglese non abbassa la qualità della tua skill, anzi. Ti aiuterà ad imparare più rapidamente, lavorando sulle tue carenze, indipendentemente che siano grammaticali o lessicali o di pronuncia. Ma andiamo a scoprire insieme quali sono i motivi per cui dovresti valutare questo investimento.

Massima comodità

Quanto è prezioso il tuo tempo? Nell’era digitale, la flessibilità è fondamentale. Le lezioni di inglese online ti danno modo di apprendere da qualunque luogo tu scelga, eliminando il tempo perso in spostamenti. Studierai da remoto, senza rinunciare al comfort di casa tua, magari durante la pausa pranzo, o mentre sei in viaggio.

Formazione ad hoc in base alle tue esigenze

Ogni studente ha un proprio stile di apprendimento, quindi, perché accontentarsi di un approccio “taglia unica”? Pensa alla possibilità di scegliere tu il ritmo delle lezioni, dedicando poche ore al giorno, oppure fare una full immersion nel weekend.

Non pensare che non ci sia interazione

Pensi che imparare online faccia rima con solitudine? Ti sbagli! La maggior parte dei corsi web dona diverse opportunità per interagire con insegnanti e compagni attraverso lezioni live, forum di discussione e attività di gruppo.

Un numero di risorse maggiore

Se deciderai di imparare l’inglese tramite il web, avrai accesso ad un numero di materiali decisamente più ampio. Chi crea i materiali per i corsi di e-learning dà modo di sfogliare proposte multimediali, video, podcast, e simulazioni interattive, queste sono solo alcune delle risorse che potrai utilizzare. Vuoi esercitarti con i film in lingua originale o partecipare a webinar tenuti da esperti internazionali? Come vedi, hai tantissime opportunità.

Ottimo rapporto qualità prezzo

Frequentare corsi di inglese online è sicuramente molto più accessibile rispetto ai tradizionali di persona. Il risparmio non è collegato solamente al totale delle lezioni ma soprattutto al budget che non dovrai investire per spostarti, raggiungere l’aula e parcheggiare l’auto. Insomma, se vogliamo vederla con uno sguardo più ampio, fai anche bene all’ambiente limitando gli spostamenti con un mezzo motorizzato!

Come avrai capito, imparare l’inglese con la modalità digitale in e-learning ti darà modo di migliorare le tue performance in linea con le tue esigenze. Scegli tra lezioni verticalizzate sulla pronuncia, sul dialogo, sulla scrittura o magari spazia in linguaggi settoriali in base alle tue esigenze: il web è talmente ampio che affidandoti a portali specializzati come EF avrai modo di individuare il corso fatto su misura per te.