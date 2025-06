Se stai pensando di effettuare una vacanza in camper, queste sono le destinazioni che fanno al caso tuo: ti conquisteranno

Con l’avvicinarsi dell’estate, cresce l’interesse per le vacanze in camper, una modalità di viaggio che unisce avventura, libertà e contatto diretto con la natura. Per orientare chi si avvicina a questo stile di vacanza, Assocamp, l’Associazione che rappresenta oltre 200 concessionari di camper in Italia, ha condotto un sondaggio tra affiliati e clienti, individuando le 5 mete imperdibili per le vacanze in camper nel nostro Paese.

Di seguito, una panoramica aggiornata e approfondita di queste destinazioni, pensate soprattutto per chi si cimenta per la prima volta in un viaggio su quattro ruote.

Vacanze in camper: le destinazioni ideali

Tra le preferenze di chi ama il mare in modo rilassato, la Sardegna si conferma regina indiscussa, con le spiagge di Is Arutas e Is Arenas che rappresentano veri paradisi meno affollati rispetto alle località più note del Nord Sardegna. Queste spiagge sono apprezzate soprattutto per la loro natura incontaminata e il mare cristallino, un invito a una vacanza ecosostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Assocamp sottolinea l’importanza di una guida attenta, considerando le dimensioni “ingombranti” del camper, e raccomanda particolare cautela durante parcheggi e soste, oltre al rispetto delle norme sanitarie ancora in vigore. La zona offre inoltre esperienze uniche come il suggestivo spettacolo dei fenicotteri al tramonto sul Lago di Cabras, ideale per una sosta rigenerante.

Per chi invece preferisce un mare più dinamico, la costa di Vieste, nel Gargano, si distingue come meta privilegiata per gli appassionati di kitesurf, grazie alle condizioni climatiche favorevoli e alla presenza di piccoli borghi da esplorare tra una sessione e l’altra di sport acquatici. Una valida alternativa è rappresentata dalla zona di Siracusa e Portopalo di Capo Passero in Sicilia, rinomata per i venti costanti che la rendono un vero paradiso per gli sport velici, con un clima mediterraneo particolarmente mite.

Per chi sceglie la montagna come sfondo delle proprie vacanze itineranti, le Dolomiti restano la meta più gettonata, raccolta da oltre il 70% degli intervistati. Queste montagne offrono un ventaglio di opportunità: da campeggi di alta qualità con servizi benessere e spa per chi cerca il relax, a percorsi avventurosi come il celebre Sella Ronda, tra i più amati dagli amanti della mountain bike. Inoltre, il downhill sta emergendo come sport adrenalinico perfetto per chi desidera coniugare emozione e benessere psicofisico.

Il Lago di Garda rappresenta invece un punto di riferimento per chi ama la vita all’aperto ma preferisce l’acqua dolce e paesaggi lacustri. Le numerose aree di sosta e campeggi attrezzati facilitano la permanenza anche ai neofiti del camper. Le vie panoramiche che si affacciano sul Benaco sono ideali per ciclisti di ogni livello, mentre la parte trentina offre suggestive piste ciclabili che collegano località come Riva del Garda, Arco e Tenno, perfette per chi desidera esplorare il territorio a ritmo lento e godersi la natura circostante.

Un trend confermato dal sondaggio di Assocamp riguarda la crescente ricerca di luoghi immersi nella natura, un’esigenza accentuata dagli ultimi anni segnati da restrizioni e chiusure. Tra le destinazioni più indicate figurano la Piana di Castelluccio, il Parco dell’Uccellina, il Parco Nazionale d’Abruzzo e la Maremma, ma anche le colline dell’Oltrepò Pavese, facilmente raggiungibili da Milano e ideali per fughe brevi o weekend fuori porta.