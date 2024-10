Siete tra i turisti che organizzano viaggi intelligenti nei periodi di bassa stagione? Ecco 5 posti dove andare in vacanza a novembre 2024.

In autunno non tutti possono prendere delle ferie lunghe ma pianificare un viaggetto in questo periodo è di certo un’idea vincente per chi vuole risparmiare non solo sul costo del biglietto per il mezzo di trasporto, aereo o treno che sia, ma anche per le spese di alloggio.

Voi avete già un’idea? Preferite allontanarvi tanto o fare le valigie solo per un weekend e quindi raggiungere una meta vicina, magari in Europa? Se cercate degli spunti di riflessione potete continuare a leggere le nostre proposte, di seguito scoprirete cinque idee di viaggio per andare in vacanza a novembre 2024.

Dove andare in vacanza nel mese di novembre 2024

Prima di pianificare un viaggio bisogna avere almeno un’idea di dove andare, questo dipende ovviamente dai giorni di vacanza. Se avete un solo weekend libero per forza dovrete scegliere una meta vicina, restare in Italia, magari, per visitare una località mai vista prima e scoprirne le bellezze architettoniche e le specialità enogastronomiche.

In alternativa, se si può disporre di qualche giorno in più ci si può dirigere verso una delle grandi capitali europee. Se poi volete proprio cambiare aria e potete contare su almeno un paio di settimane di ferie, allora potete pure andare dall’altra parte del mondo, magari fare delle vacanze al caldo in qualche zona tropicale.

Sappiamo che molti scelgono una meta a caso, solo vedendo le offerte di viaggio su siti online o dopo essersi fatti consigliare dalla propria agenzia di viaggio, in effetti non c’è niente di male, così si può davvero risparmiare per l’aereo scegliendo i giorni della settimana in cui i voli sono più convenienti e anche sulla prenotazione dell’albergo.

Per esempio per la vostra vacanza breve a novembre 2024 in Italia potete andare in Sicilia, l’Isola offre ancora un clima abbastanza mite e potrete visitare città affascinanti come Palermo, fare un giro a Catania e sull’Etna, ammirare Siracusa, l’Atene italiana, e poi ancora Agrigento e la Valle dei Templi, Taormina… I Nebrodi, poi, sono una delle mete dove vedere il foliage in Italia.

Luoghi caldi

Un viaggio in Europa comporta qualche giorno in più. Allora potete andare alla scoperta di Lisbona, altra meta che offre a novembre un clima soleggiato. Una piccola vacanza a Parigi è sempre da inserire come proposta, In novembre si possono ammirare i colori autunnali per le strade e l’atmosfera è davvero piacevole.

Per chi si può allontanare per più tempo ecco che un viaggio a Cuba diventa la proposta interessante su cui riflettere, così come la Giamaica. Qui fa caldo anche a novembre ed è il luogo perfetto per vivere esperienze da ricordare.