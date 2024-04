64esmia edizione del Globo d’Oro: a Monica Bellucci il premio alla carriera

Saranno ancora una volta i suggestivi giardini dell’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo a ospitare la serata finale del Globo d’Oro il prossimo 3 luglio. Giunge alla sessantaquattresima edizione uno tra i più antichi premi cinematografici italiani, organizzato e conferito dall’Associazione della Stampa Estera in Italia, e anche quest’anno vedrà premiare il meglio del cinema italiano. In attesa dell’annuncio delle terne finaliste – che coinvolgeranno diverse categorie, tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore e attrice – il comitato di giuria ha votato all’unanimità il Premio alla Carriera, che verrà conferito a Monica Bellucci.

Rappresentante del cinema italiano in tutto il mondo, l’attrice di origine umbra riceverà il premio durante la cerimonia di premiazione direttamente dalle mani dei direttori artistici Claudio Lavanga, corrispondente internazionale per NBC NEWS, e Alina Trabattoni, corrispondente internazionale per TRT World.

«Quest’anno abbiamo voluto rendere omaggio a un’artista che come pochi altri ha saputo ammaliare il pubblico non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo – dichiarano – Il talento, il carisma e la presenza scenica di Monica Bellucci sono lo specchio di un fare cinema che va oltre ogni schema: quella capacità di sublimare i generi e porsi al di sopra delle cose. Così la sua personalità e la sua capacità interpretativa, che hanno sublimato le diverse espressioni cinematografiche, trasformandola in un’icona senza tempo e senza confini».

Anche per questa edizione a selezionare le pellicole più significative è stata una commissione di corrispondenti esteri provenienti da ogni parte del mondo, incluse Grecia, Australia, Germania, Albania, Svizzera, San Marino, Giappone, Romania, Svezia, Francia, Turchia, Inghilterra, Olanda, Cile, Bulgaria, U.S.A., Russia, Venezuela, Moldavia, Spagna. Tutte le giurie, dai lungometraggi ai documentari, fino ai cortometraggi e Serie TV, sono composte ogni anno da membri dell’Associazione della Stampa Estera, i quali si offrono volontariamente di visionarli nel corso dell’anno, commentando e analizzando le decine di pellicole, e incontrando ogni settimana nella sede romana dell’associazione i registi, gli attori, le attrici, i compositori, i produttori e tutti i professionisti del grande schermo.

Il Comitato Cinema 2024 è composto da Claudio Lavanga (Direttore Artistico) NBC NEWS, USA; Alina Trabattoni (Direttore Artistico) TRT World; Maarten van Aalderen, De Telegraaf, Olanda; Patricia Mayorga Marcos, El Mercurio, Cile; Vera Naydenova (Responsabile Serie TV) BTV, Bulgaria; Praxilla Trabattoni (Responsabile Sezione Documentario) European Broadcasting Union, Svizzera; Vera Shcherbakova (Responsabile Sezione Cortometraggio) ITAR-TASS, Russia; Sofya Lipenkova, Corrispondente freelance, Russia; Alba Kepi, RTV Ora News, Albania; e Constanze Templin giornalista freelance, Germania (Responsabile Sezione Lungometraggi).