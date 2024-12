7 motivi per cui devi pulire il materasso ora: la tua salute dipende da questo

È il posto dove amiamo più stare, rilassarci, guardare la tv ma soprattutto, dormire. Stiamo parlando del materasso. Sai che va pulito spesso? Ci sono delle motivazioni specifiche per farlo.

Per la precisione, sono ben 7 i motivi per i quali il materasso va sempre pulito perché ne vale la nostra salute e, anche, quella di chi su di esso ci dorme. Vediamo insieme alcuni piccoli trucchi che è necessario conoscere per attuare una migliore pulizia.

Sono trucchi che, in realtà, non richiedono elementi chimici o prodotti complessi e complicati da preparare. Sono tecniche che usavano già le nostre nonne. Scopriamole insieme.

Materasso, come pulirlo per bene

Il posto dove dormiamo, dove vogliamo rilassarci lasciando il mondo completamente fuori: sì, la camera da letto e, di conseguenza, anche e soprattutto il letto. Il materasso è l’elemento principale sul quale il nostro corpo si rilassa nella sua completezza e, come un qualsiasi cosa sul quale si poggia il corpo, deve essere sempre pulito e disinfettato in ogni sua parte.

Ed ecco che qui la domanda sorge spontanea: ma come si pulisce un materasso? Dobbiamo sapere, però, che esistono 7 elementi “sporchi” che influenzano la vita del nostro materasso e, se non siamo capaci di eliminarli del tutto, possono annidarsi sul nostro corpo ed esser per esso pericolosi.

Nessun tipo di prodotto chimico o prodotto complicato da preparare, ma semplicemente alcuni trucchi della nonna che possiamo tranquillamente applicare per pulire il nostro materasso. Ma, quali sono le 7 sporcizie? In primis su tutte la polvere, che accumulandosi ogni giorno, provoca allergie.

Le 7 sporcizie e la tecnica della nonna

Secondo, gli acari che sono i primari responsabili dei problemi respiratori. Sul materasso si possono trovare, anche, residui di pelle morta, residui e macchie di sudore, ma anche macchie di liquidi come acqua e caffè (possiamo aver fatto colazione a letto). Ma ancora, se abbiamo l’abitudine di far salire i nostri animali domestici sul letto, vi troveremo anche peli di animali e, non in ultimo, può esserci anche la muffa, che si sviluppa prevalentemente se la camera da letto è in una zona molto umida della casa.

Come fare per porre rimedio a tutto questo ed evitare che ciò possa danneggiare il nostro organismo? Ecco che qui troviamo il rimedio della nonna sempre a portata di mano. Un elemento su tutti, il bicarbonato. La quantità consigliata è di circa 100 gr per un materasso matrimoniale. Spolverato in modo uniforme su tutto il materasso, lasciarlo agire per circa un’ora e, poi, aspirarlo per bene.

Questo permetterà al bicarbonato stesso di agire contro gli odori neutralizzandoli, uccide batteri per le sue proprietà antisettiche e, infine, è ipoallergenico perché adatto a tutte le superfici.