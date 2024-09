A Roma la Notte europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici: dove e quando

Aderendo al progetto di “Frascati Scienza” “LEAF – heaL thE plAnet’s Future”, il 27 settembre, dalle 19 alle 24, lo Spallanzani aprirà le porte a studenti e cittadini per farli entrare nel mondo della Ricerca, con l’obiettivo di comunicare la Scienza in modo divertente e accessibile a tutti, di divulgare le competenze che contraddistinguono l’Istituto nella lotta alle malattie infettive e di avvicinare i bambini e i ragazzi in età scolare alla ricerca scientifica.