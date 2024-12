A tavola Vigilia e Natale, cosa conviene comprare (per risparmiare) i giorni prima delle feste

Per la Vigilia e per Natale conviene comprare questi alimenti prima dell’inizio delle festività. Così risparmi.

Natale si avvicina e, non per tutti è fonte di totale gioia e relax. Se infatti il clima festivo infonde emozioni positive ed entusiasmanti, talvolta, per alcuni questo clima viene smorzato dall’ansia di non aver abbastanza risorse per portare in tavola tutte le prelibatezze desiderate.

Sono molti i nuclei familiari italiani che, infatti, si trovano a dover scegliere tra l’uno e l’altro articolo, ma attenzione, non sempre è necessario, basta infatti operare un’organizzazione puntuale e seguirla. Per risparmiare sulla spesa di Natale è importante pianificare in anticipo, facendo una lista dei prodotti da acquistare, questo passaggio aiuterà a scongiurare il rischio di acquisti impulsivi e dunque superflui.

A tavola Vigilia e Natale, i prodotti da acquistare in anticipo per farne scorta e risparmiare

È necessario poi fissare un budget e rispettarlo, per non oltrepassare il limite stabilito si consiglia di creare dei regali personalizzati, facendoli a mano in modo da avere maggiori risorse economiche da sfruttare poi per l’acquisto di alimenti.

Un’altra importante tecnica è quella di controllare i volantini e le offerte on-line, oltre a quella di utilizzare i coupon che sono tantissimi, soprattutto nel periodo natalizio. La mossa vincente però, quella che consente di abbattere i costi è l’acquisto in anticipo.

Sono tanti i negozi infatti che offrono sconti convenienti poco prima del Natale, bisogna approfittarne e fare scorta di determinati prodotti. Ad esempio, è consigliato acquistare in anticipo il pesce spada che non supera i 14,50 al kg ed è perfetto sia per le grigliate sia per i primi piatti sia per condire le insalate.

Anche il polpo verace è un prodotto di alta qualità e i prezzi oscillano tra i 13,50 e il 17 euro al kg. Perfetto sia per le zuppe sia per la griglia sia per piatti più elaborati. Anche le vongole lupino non possono mancare, il prezzo è modico ed è possibile congelare una buona quantità di questo prodotto che è utilizzatissimo a Natale, soprattutto per la preparazione di sughi, risotti e piatti a base di frutti di mare.

Per quanto riguarda la frutta, le castagne hanno un prezzo che oscilla tra i 3,50 e i 5 euro al kg, sono ottime sia da gustare come spuntino sia come base per i dolci. Non possono poi mancare le clementine che hanno un prezzo contenuto e sono ricche di vitamina C ideali per preparare torte e dolci.