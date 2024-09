Abbatti i costi della spesa: i trucchi per risparmiare un sacco di soldi al mese

Per abbassare i costi della spesa ci sono alcuni trucchi semplici che vi fanno risparmiare tanti soldi a fine mese. Eccoli svelati

Fare la spesa per mangiare è una di quelle attività che non si possono evitare di fare, tuttavia è possibile cercare di risparmiare il più possibile seguendo alcune buone pratiche di buon senso e soprattutto mettendo in pratica alcuni trucchi che alla fine del mese vi consentono di salvaguardare un bel po’ di denaro.

Cosa bisogna fare per abbassare i costi della spesa? Sembra banale ma il primo suggerimento che vi diamo è di cambiare insegna. Sì, e il motivo è semplice. Perché se andate sempre in un solo supermercato, perché ci siete abituati e lo considerate “di fiducia”, in realtà vi perdere l’occasione di potere fare i confronti dei prezzi con altri negozi della grande distribuzione.

Detto questo, ci sono poi diverse cose che potete fare per fare in modo che alla fine del mese la spesa per i cibi sia più contenuta. Scopriteli di seguito.

Quali sono i trucchi da conoscere per risparmiare sulla spesa

La spesa alimentare è una di quelle voci del bilancio familiare che davvero non si possono tagliare più di tanto perché bisogna pur mangiare tutti i giorni! Eppure è possibile cercare di ridurla al massimo evitando sprechi e cercando soluzioni intelligenti. Se volete sapere da dove partire, continuate a leggere. E se necessario prendete appunti!

Per prima cosa non andate mai a fare la spesa con lo stomaco vuoto perché in genere la fame fa comprare tanto cibo in più che magari non è del tutto necessario.

Quindi attenetevi a mettere nel carrello solo quello che c’è annotato nella lista della spesa. Che ovviamente va fatta prima controllando ciò che c’è in dispensa e quello che realmente manca.

Per scrivere una lista della spesa ragionata organizzate idealmente i pasti che andrete a consumare nei giorni a venire, così da comprare l’occorrente ed evitare acquisiti inutili. In questo modo potrete anche recarvi al supermercato solo una volta a settimana piuttosto che tutti i giorni e sarete anche meno tentati di inserire nel carrello cibi che non andranno consumati.

Date uno sguardo ai volantini online dei negozi tra supermercati e discount che convengono di più per scovare le offerte di cui approfittare per fare scorta, ci sono prodotti a lunga scadenza che sono posti a un prezzo inferiore in modo ciclico e possono essere comprati per riempire la dispensa. Ad esempio, olio, tonno in scatola, pasta, ecc.

Per quanto riguarda la frutta e la verdura scegliete i prodotti sfusi che di solito costano meno, e se in casa avete degli avanzi sfruttate il congelatore per non gettare niente e avere invece qualcosa di già pronto da portare in tavola nei giorni successivi.