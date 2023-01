Abbigliamento bambini: idee e consigli per creare outfit perfetti per la scuola

Quando arriva il momento di scegliere l’abbigliamento da utilizzare durante le ore scolastiche, i genitori hanno la necessità di valutare attentamente una serie di elementi.

Innanzitutto, vi è la necessità di vestire il bambino con indumenti pratici e lavabili comodamente in lavatrice. Inoltre, un ruolo fondamentale viene giocato dalle temperature: chi vive in zone dove il termometro scende anche sotto lo zero, infatti, dovrà privilegiare capi caldi e che possiedano un buon grado di isolamento termico; chi, invece, abita in località dal clima temperato, può permettersi di utilizzare dei tessuti più leggeri come, ad esempio, il cotone o il cotone felpato.

Per soddisfare necessità e preferenze dei più piccoli e, al tempo stesso, beneficiare di un ottimo rapporto qualità-prezzo, al giorno d’oggi è possibile affidarsi ai canali di vendita online.

Per esempio, prendendo a riferimento la pagina dedicata ai completi da bambino presente sul portale di Mecshopping.it, è possibile trovare tante idee per creare look perfetti per la scuola, con l’opportunità di passare in rassegna proposte selezionate esclusivamente tra quelle dei migliori brand del settore.

Abbigliamento per la scuola: comodo e versatile

L’abbigliamento da utilizzare per andare a scuola dovrebbe essere comodo e pratico, costituito da capi che possono essere lavati abbastanza di frequente in lavatrice, senza rovinarsi dopo pochi lavaggi.

I materiali da preferire sono, a seconda della stagione, il cotone, il cotone felpato e la lana. Per quanto riguarda i colori, invece, a meno che la scuola non preveda delle tinte a cui doversi attenere, si può dare libero sfogo alla fantasia.

È possibile optare per felpe e pantaloni dalle tonalità più classiche, come per esempio nero, blu e grigio, così come per tute dalle tinte vivaci, che possono spaziare dal rosso all’azzurro, passando per i colori fluo, particolarmente amati dai più piccoli.

In particolare, i completi sportivi risultano essere tra i più apprezzati, in quanto non sono soltanto estremamente comodi, ma si contraddistinguono anche per la grande versatilità, che permette di utilizzare in diverse occasioni anche i singoli indumenti.

Oltre alle tute, un altro capo must have dell’abbigliamento scolastico sono i jeans. Basterà abbinarli a una maglietta polo a manica lunga e ad una felpa con zip per ottenere un look di tendenza e pratico.

A scuola con stile: dai capi in denim all’abbigliamento con le stampe colorate

Se da una parte l’abbigliamento scolastico deve necessariamente essere comodo, dall’altra, bambini e ragazzi possono avere l’esigenza di esprimere i propri gusti anche attraverso ciò che indossano. Per chi non intende rinunciare allo stile neppure fra i banchi di scuola, sono perfetti i completi in denim proposti da brand come Enjoy.

Il pantalone jeans blu realizzato in tessuto elasticizzato si abbina alla felpa con cappuccio e cerniera provvista di polsini in tessuto elasticizzati. A completare il tutto, una maglietta in morbido cotone a manica lunga da indossare sotto la felpa.

Molto apprezzate dai più piccoli, invece, risultano essere le tute sportive con i personaggi dei cartoni animati: in questo modo, Topolino, Paperino, Spiderman e tutti gli altri beniamini saranno sempre con loro e li accompagneranno durante le ore passate a scuola. La tuta firmata Marvel dedicata all’Uomo Ragno, per esempio, viene proposta in un morbido tessuto caldo cotone e comprende pantaloni e felpa.

I primi sono caratterizzati dall’elastico sulle caviglie e dalla coulisse regolabile in vita (molto comoda per essere maneggiata anche dai bambini), mentre il pezzo sopra presenta i polsini, la zip di un colore a contrasto e un disegno di Spiderman sulla manica.