Apri il rubinetto di casa tua e bevi un bicchiere d’acqua. Sembra un gesto semplice, quotidiano, ma per milioni di italiani potrebbe nascondere un pericolo invisibile: i PFAS. Queste sostanze chimiche, persistenti e dannose per la salute, stanno contaminando le nostre falde acquifere e, di conseguenza, l’acqua che scorre nei nostri rubinetti. Un’emergenza silenziosa che mette a rischio la salute di intere comunità.

I PFAS: che cosa sono e perché preoccupano

Immagina delle molecole fatte di carbonio e fluoro, unite in una catena così forte da resistere al tempo e agli agenti chimici. Sono i PFAS, sostanze utilizzate in moltissimi prodotti industriali per le loro proprietà antiaderenti e impermeabilizzanti. Ma questa loro resistenza è anche il motivo per cui sono così pericolosi: una volta rilasciati nell’ambiente, i PFAS restano lì per secoli, accumulandosi negli organismi viventi e provocando gravi danni alla salute.

L’Italia sotto assedio

Un’indagine condotta da Greenpeace ha rivelato una diffusa contaminazione da PFAS nelle acque potabili italiane. Dalle Alpi alla Sicilia, sono stati trovati livelli preoccupanti di queste sostanze in numerosi comuni. Le cause di questa contaminazione sono molteplici: scarichi industriali, discariche abusive, utilizzo di prodotti contenenti PFAS nell’agricoltura.

Le conseguenze sulla salute

L’esposizione ai PFAS è associata a un lungo elenco di problemi di salute, tra cui:

Cancro: diversi studi scientifici hanno collegato l’esposizione ai PFAS a un aumentato rischio di sviluppare alcuni tipi di tumore.

Problemi riproduttivi: i PFAS possono interferire con il sistema endocrino e causare problemi di fertilità sia negli uomini che nelle donne.

Danni al sistema immunitario: l’esposizione a lungo termine a questi inquinanti può indebolire il sistema immunitario, rendendo gli individui più vulnerabili alle infezioni.

Problemi di sviluppo nei bambini: i bambini sono particolarmente vulnerabili agli effetti dei PFAS, che possono compromettere lo sviluppo del cervello e del sistema immunitario.

Cosa fare?

La situazione è grave, ma non disperata. Per affrontare l’emergenza PFAS è necessario un intervento deciso a livello nazionale e locale. Ecco alcune azioni concrete da intraprendere: