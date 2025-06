Quest’anno i Caraibi arrivano direttamente a casa tua, non serve fare lunghi viaggi se vai in questi angoli tropicali in Italia.

Acque turchesi, sabbie bianchissime e scogliere a picco sul mare, lo scenario è da tropici, ma la destinazione è molto più vicina di quanto pensi. L’Italia custodisce gemme costiere che nulla hanno da invidiare a Caraibi e Polinesia, che una volta scoperte, si imprimono nella memoria come visioni da sogno.

Sono diverse le località turistiche in Italia, ma sono poche quelle che possono vantare un mare e un ambiente naturale tipicamente “caraibico”. Eppure, la differenza quasi non si nota, la sensazione è uguale e il mare è stupendo, basta solo rilassarsi e tuffarsi in acqua.

I Caraibi sono a due passi da casa

Iniziamo subito da Cala Coticcio, perla della Sardegna situata sull’isola di Caprera, che è un autentico paradiso nascosto, tra le rocce che lo proteggono. La si raggiunge, infatti, dopo un po’ trekking tra le massi ed è proprio questa fatica a rendere magico l’arrivo nella piccola baia incastonata nel granito rosa.

Scendendo lungo la costa tirrenica, in Campania, ci si imbatte nella splendida Cala Bianca, che si trova nel cuore del Parco Nazionale del Cilento. Anche in questo caso vi si accede solo a piedi o via mare, ma ad aspettarvi troverete sabbia candida, acque smeraldo e una quiete surreale.

In Calabria, la spiaggia Praia i Focu è una delle mete più affascinanti del promontorio di Capo Vaticano, due calette nascoste e difficili da raggiungere. Vasche naturali dove l’acqua assume tonalità tra il turchese e il blu profondo, generando uno scenario da favola che sorprende ogni fortunato visitatore.

Spostandosi sull’Adriatico, in Puglia, si trova un luogo tra i più fotografati d’Italia, ovvero la Grotta della Poesia, enorme piscina naturale scavata nella roccia calcarea. Si trova vicino a Roca Vecchia e tuffarsi nelle sue acque cristalline, circondati da antiche leggende, è un’esperienza quasi mistica, da provare assolutamente

Nel cuore delle Marche, la spiaggia di Mezzavalle è una meraviglia nascosta del Conero, priva di stabilimenti, raggiungibile solo a piedi lungo un sentiero scosceso. È l’emblema della natura incontaminata, mare limpido, sabbia chiara, quasi perlacea e una vista mozzafiato sulle falesie bianche, un quadro naturale praticamente indimenticabile.

Infine, in Liguria, vicino Camogli, si cela la spiaggia di San Fruttuoso, una piccola baia raggiungibile solo via mare o tramite lunghi sentieri panoramici. Dominata da un’antica abbazia benedettina, è diventata ora un angolo di quiete incastonato tra le montagne e il mare, dove il tempo sembra davvero fermarsi.