Gli zigomi alti, fortunati chi ce li ha: c’è un modo per ottenerli senza ricorrere ad interventi chirurgici.

Che sia l’epoca dei rifatti e delle rifatte è risaputo. Oltre alle labbra, che si vogliono tassativamente carnose, gli occhi tirati, il naso affusolato, gli zigomi alti sono tra le qualità estetiche più ambite dai vanitosi del nuovo Millennio. Il motivo risiede sicuramente nel fatto che uno zigomo alto rende l’idea di un viso più giovane e più accattivante.

Tuttavia, al contrario di quanto si possa immaginare, anche i maschietti desiderano “questo tratto distintivo” di bellezza, perchè ammettiamolo: non sono solo le donne ad essere vanitose, anzi. Negli ultimi tempi si è verificato un crescente interesse da parte degli uomini nei confronti, non solo della chirurgia estetica, ma anche nella cura del corpo.

Gli zigomi alti negli uomini, secondo molti, evidenzierebbero il loro fascino, ma anche nelle donne la cosa non cambia. Quello che accomuna i due sessi è che entrambi possono avere zigomi alti anche senza interventi medici, ma con tecniche naturali. Come? Scopriamolo

Zigomi altri senza bisturi

Gli zigomi alti e definiti sono visti come una qualità estetica desiderabile, che dona un aspetto giovane e affilato al volto. Sono generalmente legati alla struttura ossea genetica, ma esistono metodi per ottenerli anche in chi non li possiede naturalmente.

A parte le iniezioni di filler all’acido ialuronico, che aumentano il volume degli zigomi, in maniera rapida e in dolore (ma dura solo 6 mesi) e gli altri interventi invasivi come il lipofilling che utilizza il grasso corporeo del paziente per risultati permanenti o la malaroplastica che è un intervento chirurgico che rimodella gli zigomi inserendo protesi, esistono alternative non chirurgiche.

Partiamo dal fatto che il viso ha numerosi muscoli e come tali andrebbero “rinforzati”. Come? attraverso la ginnastica facciale, ossia attraverso esercizi specifici, come sollevare la testa all’indietro (“punta del naso al cielo”), per tonificarne i tratti. Oppure si può provare l’auto-massaggio con tecniche manuali o strumenti come il roller in quarzo per distendere e sollevare la pelle, da praticare quotidianamente.

Se invece si vuole valutare il mondo della cosmesi, anche qui c’è un’ampia scelta. Una beauty routine adeguata infatti è fondamentale per ottenere zigomi alti. Sieri e creme con collagene e acido ialuronico rassodano e tonificano i tessuti cutanei, migliorando il volume degli zigomi. Da prendere in considerazione anche gli esfolianti: prodotti come tonici a base di AHA, BHA, e acido lattobionico che aiutano a rinnovare la pelle, ottimizzando l’assorbimento dei trattamenti.

Ma gli zigomi alti stanno bene a tutti? Non tutti i tipi di volto valorizzano gli zigomi alti. Sono più adatti a visi affilati e ovali, come quello di Damiano David dei Måneskin, per intenderci, mentre su volti rotondi possono risultare meno armoniosi.