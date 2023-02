Affrontare l’inverno nel modo giusto: come vestirsi per combattere il freddo?

La scelta migliore quando le temperature scendono vertiginosamente è sicuramente quella di prediligere capi termici, poiché questi sono l’ideale, poiché trattengono il calore corporeo meglio di tessuti come il jeans o del

cotone, presenti spesso nei capi di abbigliamento da uomo anche quando fa incredibilmente freddo. I migliori indumenti termici, inoltre, assorbono il sudore per evitare che si raffreddi. A differenza di una normale felpa con cappuccio, le migliori felpe termiche con cappuccio utilizzano alcune qualità per reindirizzare il calore del corpo verso la pelle. Detto questo, non tutte sono create allo stesso modo, quindi assicuratevi di considerare quanto calore state cercando, oltre al materiale e alla vestibilità.

Felpe in cashmere: calde e leggere

Le felpe con cappuccio in cashmere sono calde, leggere e morbide, ma devono essere lavate con cura. Le felpe con cappuccio in lana merino da 420 g/m2 con gli strati di lana più spessi sono le più calde in assoluto. Le felpe con cappuccio sono i capi perfetti da indossare quando fuori fa freddo. Per tenervi al caldo, dovreste scegliere felpe con cappuccio realizzate con un’alta percentuale di cotone. Quanto più spessa è la felpa di cotone, tanto più caldo sentirete e dovrete indossare meno cose sotto.

Quali sono i vantaggi di una felpa?

La maggior parte delle felpe sono morbide, leggere e calde, il che le rende così comode. La felpa giusta può darvi la sensazione di essere avvolti in una coperta, ma senza la coperta vera e propria. Inoltre, una felpa con cappuccio vi farà stare comodi sia a casa che in città. Una felpa con cappuccio quando fate attività sportiva all’aria aperta in inverno, aiuta a facilitare il riscaldamento senza sudare troppo. Mentre facciamo sport all’aria aperta, il riscaldamento è essenziale per prevenire gli infortuni. D’altra parte, la sudorazione ha i suoi benefici durante l’allenamento, ma può anche essere una cosa negativa. Una delle felpe preferite in inverno, è sicuramente quella realizzata con all’interno del pile, il quale riesce a tenerci al caldo anche in situazioni estreme, come in montagna o in località particolarmente fredde dove la temperatura scende addirittura sotto zero. Le tute e i pile sono scelti da tanti anche perché sono indumenti che pesano poco e riescono ad essere poco ingombranti in valigia o nello zaino, hanno un costo relativamente basso rispetto ad altri tessuti, inoltre poiché è un tessuto sintetico, dopo il lavaggio avremo un tempo di asciugatura estremamente breve rispetto ad esempio al cotone o al jeans.

Perché preferire una felpa con cappuccio

In generale, le felpe con cappuccio sono progettate specificamente per il comfort, offrendo calore e protezione dagli agenti atmosferici, con un tessuto morbido al di sotto. Le felpe sono comunque calde e morbide nella maggior parte dei casi, ma tendono a essere un po’ più leggere in questo senso, naturalmente limitate dalla mancanza di un cappuccio. Oltre al semplice tenere caldo in inverno, le felpe con cappuccio possono fornire un comfort fisico e psicologico. Non tengono soltanto caldo, ma hanno anche altri benefici: possono aiutare a proteggerci da occhi indiscreti per chi predilige allenarsi con la massima privacy possibile.