Al via il Festival della Letteratura di Mantova (4-8 settembre)

È partito a Mantova con numeri da record ila 28esima edizione del “Festivaletteratura“ (4-8 settembre), uno degli appuntamenti culturali italiani più attesi dell’anno. Una cinque giorni di incontri con autori, reading, percorsi guidati, spettacoli, concerti con artisti provenienti da tutto il mondo che si ritrovano nella città dei Gonzaga per vivere una “indimenticabile atmosfera di festa”, come diceva Andrea Camilleri. Al festival partecipano un centinaio fra narratori e poeti di fama internazionale, le voci più interessanti delle letterature emergenti. E poi saggisti, musicisti, artisti, scienziati. Una attenzione particolare e rivolta ai bambini e agli adolescenti. Attesi 100.000 spettatori in cinque giorni.

Una iniziativa partita “dal basso”

Era il 1997 quando otto semplici cittadini hanno avuto l’idea di un festival letterario ispirandosi ad un modello consolidato in altri Paesi europei, in particolare dell’area anglosassone. Ed è stato subito un successo. In sintesi: oltre 300 eventi animeranno le strade di Mantova con temi che spaziano dall’Africa alla diversità linguistica. Tra gli ospiti la premio Nobel per la pace Maria Ressa, il premio Pulitzer 2024 Nathan Thrall e il vincitore del Booker Prize Paul Lynch.

La rassegna ha aperto mercoledì 4 settembre con il francese Emannuel Carrere, 66 anni, il celebre autore di Limonov che ha presentato il suo ultimo libro ( “Ucronia”) in cui l’autore compie un viaggio su come avrebbe potuto essere la storia, se le cose fossero andate diversamente. Presente anche Column Mc Cann col libro “Una madre” edito da Feltrinelli, in cui racconta la storia del figlio James , il giornalista rapito e poi decapitato dall’Isis nel 2014.

Una città invasa dai lettori

Tutta Mantova e stretta attorno al suo Festival, con piazze, chiese , teatri e palazzi che ospitano gli oltre 300 eventi. Tra questi il celebre teatro Bibiena, la Piazza Virgiliana e il cortile della Cavallerizza a Palazzo Ducale. La manifestazione si concluderà domenica 8 settembre con l’evento conclusivo di Piazza Castello.