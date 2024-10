Alexa, la nuova versione con l’intelligenza artificiale non sarà più gratuita: quanto costa e a cosa servirà

La febbre legata all’intelligenza artificiale potrebbe portare ad un nuovo modello di Alexa, l’assistente virtuale creato da Amazon che da circa 10 anni spegne condizionatori in casa, mette la musica che vogliamo e ci dice le previsioni del tempo, fra le varie funzioni che offre.

Ora potrebbe cambiare tutto: nell’apparecchio creato da Amazon potrebbe “entrare” l’intelligenza artificiale che amplierà le sue capacità. Questa operazione avrà però un costo che il Washington Post stima intorno ai 10 dollari al mese.

La nuova versione di Alexa con l’intelligenza artificiale

La versione a pagamento potrebbe scrivere brevi mail e inviarle. Ordinare la cena da consegnare, creare ricette a piacimento. Amazon potrebbe poi rendere Alexa più personalizzata grazie ad un nuovo software.

L’ampliamento ottenuto grazie all’intelligenza artificiale è già in corso, spiega Amazon in una nota. E presto potrebbe interessare i 500 milioni di dispositivi presenti nelle case.

Sempre meno servizi saranno gratis

Alexa è solo l’ultimo esempio per farci pagare di più. Come anche in altri campi, probabilmente si offrirà una versione base gratuita e una avanzata a pagamento. Chissà se però gli utenti saranno davvero interessati a pagare per questo tipo di tecnologia.