Alzheimer, ripristinata la memoria: svolta storica, la scoperta che potrebbe cambiare il destino della malattia
Alzheimer, questa scoperta potrebbe rappresentare una svolta molta significativa nella lotta contro questa patologia neurodegenerativa.
Una recente scoperta scientifica ha riacceso le speranze nella lotta contro l’Alzheimer e le demenze correlate, dimostrando che è possibile ripristinare la memoria in modelli murini attraverso il potenziamento dell’attività mitocondriale cerebrale.
Questa innovazione, frutto della collaborazione internazionale tra INSERM, Università di Bordeaux e altre prestigiose istituzioni europee e canadesi, apre la strada a potenziali terapie rivoluzionarie.
La ricerca, pubblicata su Nature Neuroscience, è stata condotta da un team di neuroscienziati guidati da Giovanni Marsicano e Luigi Bellocchio presso l’INSERM e il NeuroCentre Magendie di Bordeaux.
Gli scienziati hanno sviluppato un recettore artificiale denominato mitoDREADD-Gs (Designer Receptor Exclusively Activated by Designer Drugs, accoppiato alla proteina Gₛ), capace di attivare proteine G all’interno dei mitocondri, aumentandone il potenziale di membrana e il consumo di ossigeno.
Attraverso la somministrazione di farmaci specifici che stimolano questo recettore, è stato possibile potenziare l’attività mitocondriale in topi affetti da forme murine di Alzheimer, demenza frontotemporale e deterioramento cognitivo indotto da cannabinoidi. Questo intervento ha prodotto un significativo ripristino delle capacità mnemoniche e un miglioramento dell’attività energetica cerebrale, segnalando un possibile meccanismo d’azione contro le anomalie neurodegenerative.
Il legame causa-effetto tra disfunzione mitocondriale e Alzheimer
Per la prima volta, lo studio ha stabilito un legame diretto di causa-effetto tra la disfunzione mitocondriale e i sintomi neurodegenerativi, suggerendo che un’attività mitocondriale compromessa potrebbe essere all’origine della degenerazione neuronale.
Questa scoperta è particolarmente rilevante perché mette in discussione l’attuale paradigma che vede le proteine beta-amiloidi come unico fattore causale.
Infatti, mentre farmaci sperimentali come il Donanemab, un anticorpo monoclonale diretto contro le placche di beta-amiloide, hanno dimostrato di rallentare il declino cognitivo fino al 35%, la combinazione con strategie di potenziamento mitocondriale potrebbe aumentare ulteriormente l’efficacia terapeutica.
Tuttavia, gli autori sottolineano che l’Alzheimer rappresenta ancora una sfida complessa e multifattoriale. L’attività mitocondriale alterata potrebbe non essere l’unica causa, ma parte di un insieme di meccanismi patologici da approfondire.
Nuove prospettive e cautela per la ricerca futura
Il team di ricerca si propone ora di indagare se la stimolazione prolungata dell’attività mitocondriale possa non solo alleviare i sintomi cognitivi, ma anche ritardare o prevenire la perdita neuronale. Gli studi attuali, tuttavia, sono ancora in fase preclinica e condotti su modelli animali e colture cellulari umane, rendendo prematuro parlare di applicazioni cliniche immediate.
Il cervello, organo con il più alto fabbisogno energetico del corpo umano (circa il 20% del consumo totale), dipende in maniera cruciale dalla funzionalità mitocondriale. La domanda centrale rimane se le anomalie mitocondriali osservate nei pazienti siano causa o conseguenza del processo neurodegenerativo. Questo interrogativo ha guidato l’idea innovativa del team di rafforzare artificialmente i mitocondri per verificare il recupero della memoria e delle funzioni cognitive.
Parallelamente a questa linea di ricerca, un altro importante filone è stato esplorato dal gruppo della Knight Initiative for Brain Resilience presso il Wu Tsai Neurosciences Institute di Stanford. Qui, è stato dimostrato che bloccare la via metabolica della chinurenina, sovraattivata negli astrociti a causa delle placche di beta-amiloide, può ripristinare la memoria nei topi affetti da Alzheimer, migliorando il metabolismo del glucosio e la funzione sinaptica.
Gli scienziati stanno ora valutando l’utilizzo di farmaci oncologici già noti per inibire questa via metabolica, con l’obiettivo di avviare sperimentazioni cliniche sull’uomo.