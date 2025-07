Esiste un trucco per conservare l’anguria fino a 21 giorni: seguendo il consiglio del fruttivendolo sarà sempre fresca come appena comprata.

L’anguria è uno dei frutti estivi più freschi che ci sia. Non esistono pranzi e cene che non si concludano con una fetta freschissima di anguria. L’anguria è tra i frutti raccomandati anche dai nutrizionisti per la grande quantità di acqua che contiene e il basso contenuto calorico. Mangiare una fetta di anguria, infatti, aiuta a raggiungere prima il senso di sazietà senza eccedere nelle calorie.

Tuttavia, l’anguria è tra i frutti più difficili ed evitare che si rovini dopo pochi giorni risulta, in alcuni casi, una missione impossibile. Tuttavia, seguendo il consiglio del fruttivendolo, anche quando l’anguria è troppo grande per poter essere mangiata in pochi giorni, si riesce a mantenerla intatta, succulenta e soprattutto sempre fresca come se fosse stata appena acquistata.

Come conservare l’anguria e mantenerla sempre fresca

Comprare un’anguria intera per poi buttarla perché non si riesce a mangiarla tutta in pochi giorni è sicuramente uno spreco. Per rimediare a tale inconveniente si può acquistare metà anguria ma questo, spesso, è possibile solo in alcuni supermercati familiari. Tuttavia, anche quando si acquista un’anguria intera, è possibile conservarla per giorni senza buttarla.

La prima cosa da fare è tagliare a metà l’anguria subito dopo averla acquistata ponendo entrambe le metà in frigorifero per poterla mangiare fresca. Per mantenere più a lungo la freschezza e il grado di umidità del frutto, entrambe le metà possono essere coperta dalla pellicola per alimenti. Conservare l’anguria in frigorifero, però, vi costringe a mangiarla tutta entro pochi giorni. Esiste, così, un altro trucco per conservarla fino a tre settimane.

Come consigliano i fruttivendoli esperti, infatti, la frutta può essere anche conservata nel congelatore. Tuttavia, essendo formata soprattutto da acqua, l’anguria congelata cambia la propria consistenza e, dopo averla scongelata, diventa molliccia e perde la sua consistenza originale. Il consiglio, dunque, è conservare nel frigorifero la metà che siete sicuri di mangiare entro pochi giorni e l’altra nel congelatore.

Tuttavia, non aspettate che si scongeli completamente prima di consumarla ma utilizzatela per alcune ricette per preparare, ad esempio, dei frullati freschi, per preparare dell’ottimo gelato fatto in casa ma anche per preparare dei dolci freschi e super gustosi perfetti per l’estate. La cosa migliore, dunque, è mangiarla entro pochi giorni invitando, ad esempio, a casa parenti e amici.