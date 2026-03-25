iOS 26.4 porta nuove funzioni Apple Music, sicurezza potenziata, emoji, miglioramenti produttivi e maggiore flessibilità per Family Sharing.

Con l’uscita di iOS 26.4 il 24 marzo 2026, Apple introduce diverse funzionalità dedicate alla musica. La più evidente riguarda le Nuove Playlist Playground, che consentono di creare playlist a partire da un semplice prompt testuale. Gli utenti possono scrivere un’idea, un mood o un contesto, e il sistema genera automaticamente una selezione di brani completa di titolo e descrizione. Attualmente questa funzione è disponibile solo negli Stati Uniti.

In aggiunta, l’app Apple Music presenta una sezione Concerti per scoprire date live degli artisti seguiti, e le grafiche di album e playlist sono state ridisegnate a piena pagina. Ora è possibile aggiungere una canzone a più playlist contemporaneamente, mentre il riconoscimento musicale offline dal Centro di Controllo permette di identificare un brano senza connessione, mostrando il risultato appena il dispositivo torna online.

Miglioramenti per Family Sharing e personalizzazione

Un cambiamento importante riguarda la gestione degli acquisti all’interno di Family Sharing. Con iOS 26.4, i membri adulti possono usare il proprio metodo di pagamento invece di appoggiarsi esclusivamente a quello dell’organizzatore. Questa modifica rende il sistema più flessibile e adatto a famiglie o nuclei allargati, correggendo una rigidità storica dell’ecosistema Apple.

In parallelo, arrivano otto nuove emoji, tra cui orca, trombone, frana, ballerina e un volto “distorto”. Anche se non rappresentano il cuore dell’aggiornamento, contribuiscono a rendere il sistema più fresco e condivisibile online.

Funzioni di produttività e correzioni

iOS 26.4 include anche diverse novità per l’uso quotidiano e la produttività. L’app Podcast ora supporta i video podcast, con HLS e download offline. Promemoria introduce una nuova sezione Urgente, mentre Comandi Rapidi consente di impostare un limite di ricarica della batteria. Piccoli ritocchi sono stati applicati alle impostazioni di iCloud, hotspot, accessibilità, Fotocamera e Shortcuts.

Tra le correzioni più rilevanti, c’è il bug della tastiera introdotto con iOS 26: la digitazione veloce talvolta causava la perdita di caratteri e malfunzionamenti dell’autocorrezione. iOS 26.4 promette una maggiore accuratezza e un’esperienza di scrittura più stabile.

Sicurezza e interoperabilità

Il capitolo più critico dell’aggiornamento riguarda la sicurezza. Apple ha corretto oltre 35 vulnerabilità che interessano kernel, WebKit, Mail, Siri, telefono e altri componenti di sistema, risolvendo problemi che potevano portare a crash, perdita di dati o accessi impropri. La Protezione del dispositivo rubato è ora attiva di default, mentre i Messaggi iniziano a testare la crittografia end-to-end su RCS per conversazioni sicure anche con Android.

Inoltre, iOS 26.4 integra funzioni legate al Digital Markets Act, come il Notification Forwarding verso dispositivi non Apple e una maggiore interoperabilità con accessori di terze parti. La nuova versione di Siri, annunciata da tempo, rimane ancora in arrivo, con probabile debutto alla WWDC 2026.