Argenteria, strofina la buccia di questo frutto e sta guardare: fanno così anche a Buckingham Palace

Altro che prodotti chimici e aggressivi, per un’argenteria che brilla di luce propria ti basta passare solo la buccia di questo frutto.

Un tempo simbolo di prestigio e di tradizione, oggi l’argenteria appare appartenente a un mondo lontanissimo dal nostro. La vita moderna, frenetica e per certi versi “standardizzata” se vogliamo, ha portato via con sé infatti molte delle abitudini legate all’uso di questi pezzi unici che ormai sono spesso e volentieri relegati alla memoria di vecchi casati e conservati nelle credenze delle famiglie storiche che li tramandavano di generazione in generazione.

In altre parole, pare proprio che non ci sia più spazio per l’argenteria, almeno nel senso più classico e canonico del termine: sembrano infatti essere state messe in disparte non solo per un cambio di stile di vita, ma anche perché mantenerle lucide e splendenti richiede tempo e impegno. Eppure, il fascino di queste posate e oggetti brillanti è senza tempo e chi li possiede sa quanto possano donare un tocco unico alla tavola per un fascino senza tempo. Ma come fare per evitare prodotti chimici e tecniche lunghe e laboriose per prendersi cura dell’argenteria?

Argenteria come nuova, ti basta fare così: trucco imperdibile

Esiste in realtà un trucco semplice, economico e completamente naturale che fa al caso tuo, si tratta delle bucce di banana che non solo racchiudono proprietà straordinarie, ma rappresentano anche un rimedio versatile ed efficace per la pulizia dell’argento. La buccia di banana è infatti ricca di potassio, calcio e fosforo, elementi che aiutano a rimuovere l’ossidazione che si accumula sulla superficie dell’argenteria, rendendola opaca e priva di brillantezza.

Usarle poi è davvero semplicissimo: basta strofinare la parte interna della buccia direttamente sull’argenteria con movimenti delicati e circolari, come se si stesse lucidando. Il potassio presente nella buccia reagirà con l’ossidazione dell’argento, aiutando a eliminare le macchie e a ripristinare la luminosità originale. Una volta completata questa operazione, è sufficiente passare un panno morbido per rimuovere eventuali residui.

Ma non finisce qui. Forse non tutti sanno che le bucce di banana sono perfette anche per pulire le scarpe, specialmente quelle in pelle. Come con l’argenteria, basta passare la parte interna della buccia sulla superficie delle scarpe, così da rimuovere la polvere e restituire loro un aspetto più lucido e curato. In questo caso, la buccia agisce come un lucido naturale, creando uno strato protettivo che non solo ravviva il colore, ma rende le scarpe anche più resistenti alla polvere.