L’associazione di volontariato ALFA OdV (Associazione Love For Animals) annuncia l’avvio ufficiale di “SOS Gatti – progetto in comune” nel territorio di Tivoli. L’iniziativa, nata dalla stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, punta a migliorare la gestione del randagismo felino attraverso un sistema strutturato di cura, cattura e sterilizzazione. Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per garantire il benessere dei gatti di strada e offrire un supporto concreto ai cittadini che, ogni giorno, si prendono cura delle colonie feline del territorio.

L’impegno dell’amministrazione comunale

Il sostegno del comune è stato determinante per l’attivazione di questo protocollo. Antonello Livi, incaricato alla tutela degli Animali del comune di Tivoli sottolinea che «con l’adesione a questo progetto, il nostro Comune compie un altro passo avanti decisivo. Grazie anche al supporto dell’Assessore all’Ambiente Gianfranco Osimani e della Commissione presieduta da Massimiliano Asquini, abbiamo scelto di affidarci a un protocollo operativo già collaudato con successo in altre realtà, certi che la professionalità dei volontari coinvolti farà la differenza anche nella nostra città. Desideriamo sollevare i cittadini da oneri complessi come la cattura dei gatti e la gestione del post-operatorio, compiti che l’amministrazione, tramite questa collaborazione, gestirà ora in modo coordinato e gratuito».

Un modello di successo per il territorio

Laura Clementoni, responsabile dei rapporti istituzionali dell’associazione ALFA OdV, ricorda come l’associazione sia già attiva con successo nell’area: «siamo molto felici di portare questo progetto a Tivoli, un territorio dove la nostra presenza è già consolidata. Grazie al progetto delle adozioni abbiamo già trovato una famiglia a 530 cani di Tivoli e, con “Operazione Protetti”, continuiamo a garantire ogni anno la sterilizzazione gratuita per gli animali di piccole realtà locali o di famiglie economicamente fragili e la sterilizzazione a contributo agevolato per tutti gli altri cani e i gatti di famiglia del territorio».

Come aderire al progetto

Per richiedere l’intervento dell’associazione ALFA OdV e segnalare la presenza di gatti randagi sul territorio comunale di Tivoli, i cittadini possono inviare un’email a: oasifeline@associazione-alfa. org

Nella richiesta è necessario indicare:

Nome, cognome del referente e un recapito telefonico per essere ricontattati dai volontari dell’associazione ALFA OdV;

La zona in cui sono presenti i gatti;

Il numero approssimativo dei felini da sterilizzare;

Gli orari in cui i gatti sono solitamente presenti;

Se conosciuto, il numero di femmine e di maschi;

L’eventuale presenza di femmine in calore o di cuccioli.

Una collaborazione essenziale per il futuro

La riuscita di questo piano non dipende solo dalla cooperazione tra l’associazione ALFA OdV e il comune, ma anche dal coinvolgimento attivo dei residenti. La collaborazione con i cittadini infatti è la vera chiave per mappare correttamente il territorio e intervenire dove il bisogno è più urgente. Unire le forze permette di trasformare Tivoli in un esempio di decoro urbano e sensibilità, dove la tutela degli animali diventa un valore condiviso da tutta la comunità.