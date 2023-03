La astrologa Mystic Meg ha predetto la sua morte? Ha scritto prevedendo che avrebbe “viaggiato verso la sua anima gemella” nel suo oroscopo finale per il giorno della sua morte… 46 anni dopo che l’amore della sua vita è stato ucciso in un incidente d’auto

Mystic Meg, nome d’arte di Margaret Anne Lake, astrologa inglese, è morta alle 3.45 del 9 marzo scorso per una breve malattia all’età di 80 anni al St Mary’s Hospital di Paddington, Londra.

Meg, del segno del Leone, teneva regolarmente una rubrica di astrologia sul Sun e sul News of the World, periodico chiuso nel 2011. L’ultimo oroscopo, pubblicato il giorno della sua morte, prevedeva il viaggio che avrebbe intrapreso per raggiungere la sua anima gemella deceduta 46 anni prima.

‘It can be the most routine of routine journeys that takes you towards your soulmate – and you may not realise this straight away.’ (Può essere il viaggio più di routine dei viaggi di routine, che vi porta verso la vostra anima gemella e potreste anche non capirlo subito).

La famosa astrologa non si è mai risposata dopo la morte del suo compagno Nigel Moores, rimasto ucciso a 39 anni in un incidente nel sud della Francia nel 1977. Nigel, quando morì, era erede dell’impero delle scommesse calcistiche e della vendita al dettaglio Littlewoods.

Discendente da un’umile famiglia di muratori, il padre di Nigel, Cecil Moores, insieme al fratello Sir John Moores aveva fondato l’impero Littlewoods e Football Pools, accumulando una ricchezza che superava quella della Regina. Ricchezza che è andata aumentando negli anni ma che ha anche portato a una durissima e lunghissima battaglia giudiziaria che scoppiò dopo dopo la morte di Patricia, la figlia di Cecil, allora 86enne, nel 2017. Oggetto del contenzioso giudiziario era il patrimonio di 40 milioni di sterline di Patricia e un fondo fiduciario che il padre aveva istituito 70 anni prima e si concluse con una distribuzione dell’eredità in parti uguali su decisione di un giudice nel 2021. Lo stesso anno, l’azienda Littlewoods venne comprata dai fratelli Barclay per 750 milioni di sterline.

Meg divenne famosa quando iniziò ad offrire letture dell’oroscopo al telefono nel 1989. Il servizio batté tutti i record di BT. La sua fama si consolidò con la partecipazione ogni sabato mattina, a partire dal 1994, al programma televisivo della National Lottery. Meg emergeva da una nuvola di fumo e usava una sfera di cristallo, eredità della nonna zingara russa che le aveva insegnato l’astrologia, per predire chi avrebbe vinto il jackpot.

Moltissime le commemorazioni per la sua morte. Meg era seguita da milioni di persone in Inghilterra e in tutto il mondo.

La donna viveva sola in un piccolo appartamento di Notting Hill con l’unica compagnia di sette gatti. Chi la conosceva bene, come alcuni colleghi, dice che non beveva alcolici, mangiava solo verdure e frequentava regolarmente la palestra perché affermava che l’esercizio fisico era utile a mantenere sempre forti i suoi poteri di chiaroveggenza.

Dave Shapland, suo agente da 34 anni, ha dichiarato al The Sun che è stata certamente l’astrologa più famosa della Gran Bretagna al punto che il suo nome d’arte, Mystic Meg, è entrato nel lessico inglese come risposta a qualsiasi domanda difficile.

Piers Morgan, redattore e collega di Meg al News of the World per diversi anni, la descrive come una donna affascinante, avvolta da un alone di mistero, molto professionale nel suo lavoro ma anche molto riservata nei suoi rapporti personali.

Il mago Uri Geller ha sottolineato come lei fosse diventata emblema ed icona della cartomanzia raccogliendo attorno a sé un pubblico di milioni di persone affascinate dal suo misticismo e dal mistero che emanava. Un’energia sempre positiva.

Meg, di origine rom, era nata nel Lancashire nel 1942. Cresce in una casa a schiera di Accrington. Studia inglese all’Università di Leeds e consegue il diploma da insegnante, carriera che però non segue per entrare come sub-redattrice nel giornale News Of The World.

Negli anni ’80 inizia a pubblicare oroscopi firmati Meg Markova e diventa l’astrologa del giornale, prima di assumere definitivamente il nome di Mystic Meg.

Molte le testimonianze di chi, attraverso le sue visioni, ha vinto alla lotteria o di chi ricorda la sua predizione sul cavallo da corsa Optimistic, vincitore per lei di una prestigiosa gara di York nel 1997.