Avere un PC come nuovo gratis: il trucco legale che puoi già sfruttare

Esiste un trucco gratuito e sicuro per far tornare anche il più vecchio e lento dei PC come fosse nuovo di zecca.

In molti casi il problema non riguarda solo l’hardware obsoleto. Il PC può essere rallentato da alcune impostazioni di sistema errate. Oppure dalla cattiva abitudine di avere tanti programmi aperti contemporaneamente (che consumano risorse e frenano il processore). Più spesso, la criticità si nasconde in alcuni file nascosti danneggiati. C’è comunque modo di intervenire. Lo si può fare velocemente e gratis: il trucco permette di velocizzare il vecchio PC e farlo tornare a prestazioni quantomeno accettabili.

Cosa fare? Il trucco per velocizzare il PC può essere messo in pratica con due semplicissimi passaggi. Si parte dal tasto Start di Windows. Su “cerca”, bisogna scrivete “CMD“. Poi con il tasto destro si deve far partire la funzione “esegui come amministratore”. Volendo si può anche cercare direttamente il prompt dei comandi (amministratore) dall’elenco.

Nella finestra che si aprirà, bisogna digitare il comando: “sfc /scannow“. Così facendo, partirà un’analisi di tutti i file del sistema. Il fine è quello di riparare tutti gli elementi danneggiati in modo che il PC smetta di impallarsi o di processare con troppa lentezza.

La funzione scannow: il trucco per far tornare il PC come nuovo

Ogni volta che si usa il trucco del comando CMD su un PC bisogna stare un po’ attenti. CMD è la riga di comando dove di norma intervengono sistemisti e programmatori per inviare comandi al sistema operativo. Quando non esisteva Windows, era l’unico modo di interagire con il sistema: chi ha memoria del linguaggio DOS (Disk Operating System) sa bene di cosa stiamo parlando.

L’utilità Verifica file di sistema di CMD analizza l’integrità dei file più importanti di Windows e li ripara, se necessario. Tutto in automatico. Al termine del processo, è necessario riavviare il computer. Questo strumento, integrato in tutte le versioni aggiornate di Windows, è utilissimo e generalmente sicuro. In pochi secondi permette all’amministratore di verificare lo stato di corruzione dei file e di risolvere i problemi con i dati del registro. Funziona davvero e, nella maggior parte dei casi, offre risultati incredibili.

Oltre alla funzione scannow, che analizza tutti i file di sistema e sostituisce i file danneggiati o non corretti, ci sono anche altre funzioni utili che possono essere eseguite allo stesso modo. Con scanonce, per esempio, si può ottenere l’analisi di tutti i file di sistema contemporaneamente.

Con la funzione cancel è possibile annullare eventuali analisi in sospeso (per esempio dopo l’uso della funzione scanonce). Infine, con il comando enable si abilita la funzione Protezione file Windows, che impedisce ai programmi di modificare i file di sistema Windows. Può essere molto utile contro virus e aggiornamenti pericolosi.