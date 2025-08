Il segretario alla sanità Robert Fitzgerald Kennedy e altri dirigenti Usa, tra cui Mehmet Oz (amministratore dei Centri per i Servizi Medicare e Medicaid) si sono uniti ad una coalizione di attivisti per i diritti degli animali, evangelisti cristiani e populisti che stanno cercando di salvare un allevamento di struzzi a Edgewood, nella Columbia Britannica, in Canada.

L’allevamento di struzzi nella Columbia britannica

Il Wall Street Journal ha dato la notizia dell’intenzione del governo canadese di sopprimere circa 400 struzzi rinchiusi nella Universal Ostrich Farm, dopo che 69 di questi uccelli incapaci di volare sono morti tra dicembre e gennaio e due sono risultati positivi a una variante del virus dell’influenza aviaria H5N1.

“È un abuso di potere da parte del governo nella sua forma peggiore, perché noi proprietari terrieri abbiamo dei diritti”, ha detto Katie Pasitney, la cui madre, Karen Espersen, è comproprietaria della fattoria. Gli animali si sono ripresi dall’epidemia e hanno sviluppato l’immunità di gregge, ha affermato.

“Questi animali sono di nostra proprietà, non del governo”, ha aggiunto. Secondo la politica canadese per affrontare le epidemie di influenza aviaria, i funzionari devono abbattere qualsiasi allevamento commerciale i cui membri siano stati esposti.

Abbattere tutti gli esemplari di una fattoria contagiata

L’agenzia canadese preposta i controlli alimentari ha affermato che anche se il resto degli struzzi non mostra sintomi, il virus potrebbe essere dormiente e mutare. Abbattere tutti gli esemplari è il modo migliore per garantire che non si diffonda. Sebbene la trasmissione da animale a uomo sia rara, 103 persone, per lo più americane, hanno contratto il virus dal 2024, secondo i Centri statunitensi per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie.

Un abbattimento cancellerebbe l’attività dell’allevamento, che dura da 35 anni, e i proprietari si sono rivolti al tribunale per annullare l’ordinanza. Hanno ottenuto una sospensione temporanea e sono in attesa di una sentenza dalla corte federale canadese di Ottawa.

Il no-vax Rfk: “Studiamoli, magari troviamo un vaccino”

Nel frattempo la mobilitazione varca le frontiere. Il no vax Rfk ha recentemente scritto al ministro dell’agricoltura canadese, offrendo l’aiuto degli Stati Uniti per studiare gli animali sopravvissuti.

Kennedy ha spiegato che lo studio dei volatili potrebbe portare a nuovi trattamenti o vaccini. Oz invece si è offerto di mettere gli struzzi nel suo ranch di 870 acri in Florida, affermando che vale la pena studiare come gli struzzi sopravvissuti abbiano vissuto per più di sei mesi senza mostrare ulteriori sintomi. “Abbiamo l’opportunità di imparare qualcosa che potrebbe essere utile a tutti noi”, ha detto.