Aziende e mobilità sostenibile: ci pensa Cycl-e Around, il nuovo servizio di Pirelli

La mobilità sostenibile è diventata una componente fondamentale nella società di oggi, e lo stesso discorso vale anche per le aziende. Ogni impresa, infatti, dovrebbe adottare un comportamento più responsabile nei confronti dell’ambiente, e stimolare i propri dipendenti a fare lo stesso, puntando dunque sulla sensibilizzazione. Qui entra in campo il nuovo servizio di e-bike sharing proposto da Pirelli alle aziende: si chiama Cycl-e Around, e può diventare un’eccellente opportunità per ridurre l’impronta di carbonio dei lavoratori, promuovendo al tempo stesso il loro benessere e la loro salute.

Cos’è e come funziona CYCL-e Around di Pirelli?

CYCL-e Around di Pirelli è un servizio votato alla micromobilità elettrica, che mette a disposizione delle aziende una flotta di e-bike pronta per ridurre l’impatto ambientale durante gli spostamenti dei dipendenti. Pirelli si occuperà di ogni impellenza richiesta da questa operazione, come l’installazione di un’area di parcheggio in azienda, e molti altri servizi che approfondiremo fra poco. Lo scopo di questo servizio è facile da comprendere: dare la possibilità ai dipendenti di muoversi in modo più sostenibile, sfruttando le bici elettriche in modalità sharing, ma contando su mezzi concessi ad uso esclusivo e soprattutto gratuito.

Si tratta di un’iniziativa che può giovare non solo al pianeta e alla salute dei dipendenti, ma anche all’azienda. Le e-bike concesse secondo tale modalità, infatti, diventano un importante strumento di sensibilizzazione e di coinvolgimento dei lavoratori, cosa che le rende un ottimo spunto per i piani welfare delle aziende. Inoltre, come spiega la pagina ufficiale di Cycl-e Around, si ottiene un servizio all inclusive, chiavi in mano, sostenibile e personalizzabile. Questi e altri vantaggi verranno approfonditi nella prossima sezione, interamente dedicata alle caratteristiche peculiari del servizio di e-bike sharing di Pirelli.

I vantaggi del servizio di e-bike sharing CYCL-e Around

Per prima cosa, le aziende che scelgono di diventare partner di CYCL-e Around potranno contare su una dotazione di e-bike di ultima generazione, e di gamma alta. Le bici elettriche potranno essere personalizzate, e il pacchetto include anche la copertura di opzioni come la manutenzione delle bici e l’assistenza. A proposito di assistenza: CYCL-e Around è nota per offrire un customer care service attivo 7 giorni su 7 e di livello assoluto. Il pacchetto, tra l’altro, include pure la dotazione completa per l’uso della bici elettrica, come la catena antifurto e il casco di sicurezza, insieme ad una borsa impermeabile e ad un caricatore portatile.

CYCL-e Around di Pirelli è all’avanguardia anche per quel che riguarda il digitale. I dipendenti possono infatti usare una app per smartphone per sbloccare le bici e per prenotarle, mentre le aziende hanno la possibilità di utilizzare una dashboard ricca di funzioni. Tramite questo pannello online, si possono ad esempio valutare le quantità di CO2 risparmiate grazie alle e-bike, e gli indicatori chiave di prestazione (KPI), che risultano particolarmente utili per il mobility manager. Infine, sono presenti delle attività di gamification per coinvolgere ancor di più i dipendenti.