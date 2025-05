Con l’estate alle porte, è arrivato il momento di pianificare le vacanze al mare. E quale miglior guida per scegliere le spiagge più belle e pulite d’Italia se non l’elenco ufficiale delle Bandiere Blu 2025? Il prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (FEE) ha premiato 246 località costiere italiane, confermando l’eccellenza del nostro litorale. Il numero delle spiagge riconosciute continua a crescere: si contano infatti 487 spiagge, pari all’11,5% di quelle premiate a livello globale.

Criteri di assegnazione della Bandiera Blu

La Bandiera Blu è un marchio internazionale di qualità ambientale. La FEE valuta ogni anno le spiagge secondo 32 parametri rigorosi. Tra questi troviamo:

Efficienza degli impianti di depurazione;

Gestione sostenibile dei rifiuti;

Qualità delle acque marine;

Accessibilità e servizi;

Educazione ambientale;

Sicurezza e servizi per i bagnanti;

Arredo urbano e cura delle aree verdi.

Quest’anno, l’assegnazione si è basata anche sui Piani di Azione per la Sostenibilità presentati dai Comuni candidati.

I numeri del 2025: 15 nuove località, 5 escluse

Nel 2025 le località costiere italiane premiate salgono a 246, con 15 new entry e 5 Comuni usciti dalla lista rispetto allo scorso anno. Inoltre, sono state premiate 22 località lacustri, dimostrando un’attenzione crescente anche per l’entroterra.

Le regioni con più spiagge Bandiera Blu

La Liguria si conferma leader con 33 località premiate, nonostante una lieve flessione rispetto al 2024. Seguono Puglia e Calabria, che quest’anno brillano con 39 riconoscimenti complessivi, grazie anche ai nuovi ingressi.

Ecco la classifica delle regioni con il maggior numero di Bandiere Blu 2025:

Liguria : 33

: 33 Puglia : 27

: 27 Calabria : 23

: 23 Campania e Marche : 20 ciascuna

: 20 ciascuna Toscana : 19

: 19 Sardegna e Abruzzo : 16 ciascuna

: 16 ciascuna Sicilia : 14

: 14 Trentino-Alto Adige : 12

: 12 Lazio : 11

: 11 Emilia-Romagna : 10

: 10 Veneto : 9

: 9 Basilicata : 5

: 5 Piemonte : 4

: 4 Lombardia : 3

: 3 Friuli-Venezia Giulia e Molise: 2 ciascuna

Elenco completo delle località Bandiera Blu 2025 regione per regione

Piemonte

Cannobio

Cannero Riviera

Verbania

Gozzano

Lombardia

Toscolano-Maderno

Gardone Riviera

Sirmione

Trentino-Alto Adige

Vallelaghi

Sella Giudicarie

Tenno

Bondone

Bedollo

Baselga di Pinè

Pergine Valsugana

Tenna

Calceranica al Lago

Levico Terme

Caldonazzo

Lavarone

Liguria

Bordighera

Sanremo

Riva Ligure

Santo Stefano al Mare

San Lorenzo al Mare

Imperia

Diano Marina

Laigueglia

Borghetto Santo Spirito

Loano

Pietra Ligure

Borgio Verezzi

Finale Ligure

Noli

Spotorno

Bergeggi

Savona

Albissola Marina

Albisola Superiore

Celle Ligure

Varazze

Sori

Recco

Camogli

Santa Margherita Ligure

Chiavari

Lavagna

Sestri Levante

Moneglia

Framura

Bonassola

Levanto

Lerici

Toscana

Carrara

Massa

Forte dei Marmi

Pietrasanta

Camaiore

Viareggio

Pisa

Livorno

Rosignano Marittimo

Cecina

Bibbona

Castagneto Carducci

San Vincenzo

Piombino

Marciana Marina

Follonica

Castiglione della Pescaia

Grosseto

Orbetello

Friuli Venezia Giulia

Grado

Lignano Sabbiadoro

Veneto

San Michele al Tagliamento

Caorle

Eraclea

Jesolo

Cavallino Treporti

Venezia

Chioggia

Rosolina

Porto Tolle

Emilia-Romagna

Comacchio

Ravenna

Cervia

Cesenatico

Gatteo

San Mauro Pascoli

Bellaria Igea Marina

Riccione

Misano Adriatico

Cattolica

Marche

Gabicce Mare

Pesaro

Fano

Mondolfo

Senigallia

Ancona

Sirolo

Numana

Porto Recanati

Potenza Picena

Civitanova Marche

Porto Sant’Elpidio

Fermo

Porto San Giorgio

Altidona

Pedaso

Campofilone

Cupra Marittima

Grottammare

San Benedetto del Tronto

Abruzzo

Martinsicuro

Alba Adriatica

Tortoreto

Giulianova

Roseto degli Abruzzi

Pineto

Silvi

Pescara

Francavilla al Mare

Ortona

Fossacesia

Torino di Sangro

Vasto

San Salvo

Villalago

Scanno

Molise

Termoli

Campomarino

Lazio

Trevignano Romano

Anzio

Latina

Sabaudia

San Felice Circeo

Terracina

Fondi

Sperlonga

Gaeta

Formia

Minturno

Campania

Cellole

Massa Lubrense

Sorrento

Piano di Sorrento

Vico Equense

Anacapri

Positano

Agropoli

Castellabate

Montecorice

San Mauro Cilento

Pollica

Casal Velino

Ascea

Pisciotta

Centola

Camerota

Ispani

Vibonati

Sapri

Basilicata

Maratea

Bernalda

Pisticci

Policoro

Nova Siri

Puglia

Isole Tremiti

Rodi Garganico

Peschici

Vieste

Zapponeta

Margherita di Savoia

Bisceglie

Polignano a Mare

Monopoli

Fasano

Ostuni

Carovigno

Lecce

Melendugno

Castro

Castrignano del Capo

Patù

Salve

Ugento

Gallipoli

Nardò

Manduria

Maruggio

Pulsano

Leporano

Castellaneta

Ginosa

Calabria

Tortora

Praia a Mare

San Nicola Arcella

Santa Maria del Cedro

Diamante

Rocca Imperiale

Roseto Capo Spulico

Trebisacce

Villapiana

Corigliano Rossano

Cariati

Cirò Marina

Melissa

Isola di Capo Rizzuto

Cropani

Sellia Marina

Catanzaro

Soverato

Parghelia

Tropea

Caulonia

Roccella Jonica

Siderno

Sicilia

Messina

Alì Terme

Nizza di Sicilia

Roccalumera

Furci Siculo

Santa Teresa di Riva

Letojanni

Taormina

Tusa

Modica

Pozzallo

Scicli

Ragusa

Menfi

Sardegna

Castelsardo

Sorso

Sassari

Santa Teresa Gallura

Aglientu

Trinità d’Agultu e Vignola

Badesi

La Maddalena

Palau

Budoni

San Teodoro

Oristano

Tortolì

Bari Sardo

Quartu Sant’Elena

Sant’Antioco

Perché scegliere una spiaggia Bandiera Blu?

Scegliere una località Bandiera Blu significa affidarsi a uno standard di qualità certificato. Le spiagge premiate non solo vantano acque cristalline, ma anche servizi efficienti, sicurezza, accessibilità e rispetto per l’ambiente. È la scelta ideale per famiglie, turisti consapevoli e chiunque cerchi una vacanza sostenibile.

Con 246 località costiere premiate, l’Italia si conferma una delle mete balneari più ambite in Europa. Ora non ti resta che scegliere la tua prossima destinazione!