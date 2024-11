Basta bere un bicchiere d’acqua prima di fare la doccia per avere 5 benefici incredibili

Cosa lega un bicchiere d’acqua alla doccia e alla nostra salute? Sembra assurdo ma porta a 5 benefici che miglioreranno la tua vita

Bere un bicchiere d’acqua è un gesto comune e soprattutto naturale che racchiude un potenziale enorme e che dovrebbe essere eseguito più spesso, benché ci siano persone che ammettono di bere poca acqua durante il giorno o in generale. L’acqua del resto è la linfa vitale che ci tiene in vita e così come all’interno è necessaria anche all’esterno.

Un altro gesto comune è quello di fare la doccia. L’igiene personale è importante sia per un fatto estetico che di salute. Quante volte la doccia ci rimette al mondo dopo una giornata estenuante e carica di lavoro? Soprattutto nelle giornate più calde in estate, quando le temperature sono insopportabili.

Ebbene, secondo uno studio questi due gesti banali, come bere un bicchiere d’acqua e fare la doccia, possono diventare la chiave di un benessere costante se attuati con abitudine e nel giusto ordine: prima bere l’acqua e poi fare la doccia.

I 5 benefici di due gesti semplici ed essenziali

Sebbene possa sembrare un gesto banale, questa pratica offre diversi vantaggi per la salute e il benessere. La parola magica è abitudine. E’ già noto quanto le routine riescano a fare miracoli se fatti senza intoppi e dedizione.

C’è chi ha l’abitudine di correre, chi di andare in palestra, chi fa meditazione prima di andare in ufficio e c’è chi, prima di fare la doccia, tutte le volte beve un bicchiere d’acqua. Per quale motivo? I motivi in realtà sono 5. Tra i tanti benefici che questa pratica può portare, i 5 principali sono:

1. Migliora la circolazione sanguigna: Bere acqua prima della doccia, specialmente calda, idrata il corpo e potenzia l’effetto di dilatazione dei vasi sanguigni, migliorando il flusso sanguigno.

2. Previene l’abbassamento di pressione: L’acqua calda della doccia può causare cali di pressione in alcune persone. L’idratazione aiuta a stabilizzarla, evitando vertigini o malesseri.

3. Regola la temperatura corporea: Bere acqua prepara il corpo ai cambiamenti di temperatura durante la doccia, facilitando la regolazione termica.

4. Migliora l’idratazione della pelle: Idratarsi dall’interno prima della doccia favorisce l’elasticità della pelle e previene la secchezza.

5. Prepara il corpo al rilassamento: Bere acqua calma il sistema digestivo e contribuisce a rendere la doccia un momento più rilassante e rigenerante.

Includere questa semplice abitudine nella routine quotidiana può migliorare il benessere generale e amplificare gli effetti positivi di una doccia. Questa è la conferma che il nostro benessere è completo se abbiamo cura di noi, sia all’interno che all’esterno.