Tra storia, natura e tradizioni accoglie i visitatori con monumenti unici escursioni nel verde e attività per tutta la famiglia

Una delle mete più affascinanti per chi desidera unire natura, storia e relax in un unico viaggio. Situata a 1167 metri di altitudine, questa cittadina è il fulcro di un territorio ricco di bellezze ambientali e culturali, ideale per un weekend o una sosta durante una vacanza estiva.

Che si tratti di una passeggiata tra i vicoli, di una visita ai monumenti storici o di un’escursione immersa nei boschi secolari, offre un’esperienza completa, capace di lasciare un segno profondo nel cuore dei visitatori. La sua posizione strategica e le numerose proposte di attività all’aria aperta fanno di questo borgo simbolo del Parco un punto di riferimento per il turismo sostenibile e di qualità nella regione.

Tra storia e architettura

Camminare tra le vie di Pescasseroli significa immergersi in un borgo che racconta secoli di storia attraverso le sue pietre e i suoi edifici storici. Il centro storico, caratterizzato da viuzze strette e botteghe artigiane, presenta facciate realizzate con la caratteristica pietra gentile, proveniente da una montagna locale, che conferisce un fascino unico agli edifici.

Tra i monumenti più significativi spicca la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, fondata nel XII secolo e successivamente ristrutturata in stile gotico. Al suo interno è custodita una pregiata statua lignea della “Madonna col Bambino” risalente al XIII secolo, testimonianza della lunga tradizione religiosa e artistica del borgo.

Imperdibile è anche la visita al Palazzo Sipari, dimora natale del celebre filosofo Benedetto Croce, nato nel 1866. Questo edificio ottocentesco, contraddistinto da un’eleganza tardo rinascimentale e ornato da raffinati elementi neoclassici, si sviluppa su quattro piani e rappresenta uno dei gioielli architettonici di Pescasseroli.

A completare il quadro storico-artistico c’è il suggestivo Castel Mancino, i cui resti risalgono al IX-X secolo. Raggiungibile tramite una piacevole passeggiata di meno di due chilometri, il castello offre un panorama mozzafiato sulla valle circostante, regalando un’esperienza che unisce natura e storia.

Il vero tesoro di Pescasseroli è però incastonato nell’ambiente naturale che lo circonda. Parte integrante del Parco Nazionale d’Abruzzo, riconosciuto come Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, la località si trova all’interno di uno dei cinque nuclei di faggete vetuste, insieme ai comuni di Lecce nei Marsi, Opi e Villavallelonga. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza ecologica e paesaggistica dell’area, meta prediletta di escursionisti, ciclisti e appassionati di equitazione.

Durante la stagione invernale, Pescasseroli offre impianti sciistici attrezzati, mentre per gli amanti della mountain bike è stato inaugurato un moderno Bike Park, che rappresenta un polo di attrazione per gli sportivi. Sono inoltre disponibili numerose attività organizzate, pensate anche per le famiglie con bambini, che permettono di vivere appieno la natura circostante.

Una tappa imperdibile è l’area faunistica del Parco Nazionale d’Abruzzo, dove si possono osservare diverse specie animali protette che vivono in libertà. Questo spazio rappresenta un’occasione unica per entrare in contatto con la biodiversità della regione, in un ambiente tutelato e rispettoso.

Pescasseroli si propone come una destinazione capace di soddisfare molteplici esigenze: dal turismo culturale al contatto diretto con la natura, fino alla semplice voglia di staccare dalla routine quotidiana. La combinazione tra il fascino del suo patrimonio storico e la ricchezza paesaggistica del Parco Nazionale d’Abruzzo rende questo borgo una meta irrinunciabile per chi desidera scoprire un Abruzzo autentico e ricco di sorprese.