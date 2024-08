Basta zanzare in casa: con questi due ingredienti gli dirai ‘addio’ per sempre senza spendere troppi soldi

Allontanare per sempre le zanzare da casa con due soli ingredienti: il rimedio tutto naturale che risolver il problema.

Anche se sul calendario l’estate sembra essere ormai agli sgoccioli, dopo una piccola pausa dovuta al cattivo tempo, il caldo è tornato ad imperversare su tutta la nostra penisola. Un’estate decisamente insolita, ma che non ha fatto a meno di far tornare proprio loro: le tanto odiate zanzare.

Un insetto tipicamente estivo (o almeno prima era così), che ci costringe a passare intere notti insonni a combattere contro il loro ronzio. Per non parlare del fastidio che danno anche in pieno giorno, quando, soprattutto all’aria aperta, ci ritroveremo costretti a spruzzare tonnellate di repellente per cercare di salvarci dalle loro fastidiose punture.

Peggio ancora quando riescono ad intrufolarsi in casa e anche lì inizierà una vera e propria battaglia all’ultimo sangue, che spesso ci vedrà deporre miseramente le armi. Un problema che fortunatamente ha le ore contate, grazie ad un efficace rimedio che in molti ignorano.

Per dire addio alle zanzare in casa è questo il rimedio da provare subito: il sollievo sarà immediato

Con il caldo, che sembra non volerci dare troppa tregua, avere finestre e balconi aperti è uno dei sistemi per cercare di trovare un po’ di refrigerio. Ovviamente è proprio quest’azione così’ naturale, che spiana la strada all’ingresso delle zanzare in casa. Ecco perché è importante trovare qualche rimedio completamente naturale che elimini il problema una volta per tutte.

Anche se in commercio esistono svariati repellenti, molti di questi non risultano essere particolarmente efficaci, oltre ad avere delle sostanze chimiche che non fanno poi così bene alla salute. Come fare allora per allontanare le zanzare in modo naturale? La risposta è semplicissima, bastano due semplici ingredienti per risolvere per sempre il problema.

Per allontanare le zanzare da casa servirà mescolare 15 gocce di olio essenziale alla menta piperita e mezza tazza di olio di cocco. Una volta mescolati insieme si dovranno trasferire in una bottiglia e conservarla in frigo. Al freddo, questo composto diventerà solido e sarà perfetto per essere utilizzato come repellente.

In alternativa, si potrà lasciare a temperatura ambiente e posizionare la ciotola con il liquido ottenuto accanto a finestre, porte e balconi. In questo modo la fragranza si andrà lentamente sprigionando e le zanzare ci penseranno su due volte prima di entrare in casa. Un rimedio davvero geniale, che vale la pena provare subito.