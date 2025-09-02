Beautiful, spoiler dall’1 al 6 settembre 2025: tra Bill e Poppy accadrà qualcosa? Ecco tutti i dettagli in merito

Arrivano le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful, la celebre soap opera in onda su Canale 5 da lunedì 1 a sabato 6 settembre 2025. La storyline di questa settimana si concentra soprattutto sul risveglio dei sentimenti di Bill nei confronti di Poppy, ma non mancano intrecci amorosi e tensioni familiari che animeranno le vicende dei protagonisti.

RJ organizza una romantica fuga con Luna affittando la casa sulla spiaggia di Wyatt, ignari che proprio in quella stessa abitazione si trovano contemporaneamente Bill e Poppy. Quest’ultima è visibilmente agitata per la presenza dei giovani, mentre Luna e RJ sono inconsapevoli della situazione. Il figlio di Ridge spera che la serata rafforzi il loro legame, ma Luna si mostra un po’ a disagio.

Il giovedì successivo, Bill e Poppy cercano una via di fuga dalla situazione imbarazzante proponendo di uscire dalla finestra, ma Luna li sorprende e la donna è costretta a rientrare dalla porta principale, dichiarando di essere lì per caso. Nel frattempo, il rapporto tra Bill e Poppy si fa sempre più profondo: durante un pranzo con Liam, Bill confessa di provare qualcosa di serio per Poppy, non più solo una semplice avventura, ma una donna con cui immagina un futuro.

Alla Forrester Creations, Poppy interrompe un momento intimo tra Luna e RJ, scatenando l’ira di Li, sua sorella, che non crede alla sincerità di Poppy e si oppone alla sua relazione con Bill. La donna rivela inoltre che la storia con il magnate ha radici profonde, iniziata molti anni prima, una rivelazione che sconvolge Luna.

Altri intrecci sentimentali e familiari

Steffy e Finn, invece, si godono finalmente un momento di serenità dopo le recenti tensioni. Il legame tra i due si è rafforzato grazie al salvataggio di Eric, il nonno di Steffy, da parte di Finn, che riconosce anche il coraggio e la forza d’animo del Forrester senior. Tuttavia, il dottore ammette che il rapporto con sua madre Li continua a complicare la sua relazione con la zia Poppy.

Thomas, dopo aver fatto la proposta di matrimonio a Hope, si confronta con lei per conoscere la sua decisione. Hope si mostra ancora incerta ma confida di credere davvero nel cambiamento di Thomas, bloccando ogni ingerenza esterna, compresa quella della madre. Thomas, soddisfatto, le concede tutto il tempo che necessita, ma i dubbi restano.

Sabato 6 settembre, Luna manifesta a RJ il peso delle continue tensioni tra sua madre e sua zia, confessando di sentirsi sopraffatta. Nel frattempo, Bill e Liam sono impegnati a sgomberare la casa sulla spiaggia, e Liam prende in giro il padre per il suo evidente coinvolgimento sentimentale con Poppy.

Dove seguire le nuove puntate di Beautiful

Le nuove puntate di Beautiful saranno trasmesse su Canale 5 da domenica 31 agosto a venerdì 5 settembre alle 13:45, mentre sabato 6 settembre la messa in onda è prevista per le 14:15. Gli episodi sono disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, rendendo più semplice seguire le intricate vicende della famiglia Forrester e dei loro amori travagliati.