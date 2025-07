Proseguono le vicende della celebre soap opera americana Beautiful, trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Le trame della settimana dal 14 al 20 luglio si concentrano su eventi cruciali che coinvolgono i protagonisti della famiglia Forrester e le dinamiche interne alla celebre casa di moda “Hope for the Future”.

Una delle storyline più intense di questa settimana vede Eric Forrester in una fase delicata: dopo esser stato estubato, l’anziano patriarca inizia a respirare autonomamente, suscitando un misto di sollievo e apprensione tra i familiari riuniti in ospedale. La famiglia Forrester si stringe attorno a lui, ma non mancano dubbi e paure sul fatto che Eric possa davvero tornare alla normalità. In particolare, Ridge Forrester, pur riconoscente a Finn per aver salvato il padre, si interroga sulla possibilità che la vita dell’uomo possa essere cambiata per sempre.

Thomas torna a “Hope for the Future” tra tensioni e nuove alleanze

Una delle novità più rilevanti riguarda il ritorno di Thomas Forrester nel team creativo di “Hope for the Future”. Hope, dopo aver riflettuto a lungo, decide di accogliere Thomas, convinta che il suo contributo sia fondamentale per rilanciare la linea di moda. Questa decisione crea tensioni e incertezze, soprattutto tra Steffy e Hope: Steffy manifesta preoccupazione per la stabilità mentale di Thomas e per la possibilità che i suoi vecchi comportamenti ossessivi nei confronti di Hope possano ripresentarsi. Tuttavia, la scelta di Hope sembra essere definitiva, anche grazie al sostegno di Brooke e Taylor, che osservano con favore i progressi psicologici fatti da Thomas, come confermato dal suo psicanalista.

Nel frattempo, durante una discussione animata tra Thomas e Steffy, Finn interviene per difendere la moglie, dimostrando il proprio ruolo di mediatore tra le tensioni familiari. Tuttavia, il medico deve poi allontanarsi per recarsi a visitare un paziente, lasciando aperti i nodi irrisolti tra i protagonisti.

Parallelamente alle vicende della famiglia Forrester, si sviluppa la storyline di Sheila Carter, tornata a casa dopo un lungo periodo di assenza. Sheila si trova divisa tra due uomini: Bill e Deacon. La tensione cresce quando Bill mette in chiaro con Sheila che la lealtà è fondamentale nel loro rapporto, avvertendola che chiunque osi tradirlo dovrà affrontarne le conseguenze. Sheila, dal canto suo, cerca di mantenere segreta la sua relazione con Deacon, che le ha promesso di non rivelare nulla, ma è inquieta per le crescenti sospetti di Bill, alimentati anche dalle conversazioni con Liam.

Liam, nel frattempo, continua a essere preoccupato e diffidente verso Sheila, interrogandosi sulla reale natura del suo rapporto con Bill, e si confronta spesso con il padre per capire quale sia la verità. La sua inquietudine aumenta ulteriormente con il ritorno imminente di Douglas, il figlio di Hope e Thomas, che rappresenta per lui una motivazione in più a voler proteggere la famiglia.

Dove e come seguire le puntate della settimana

Le nuove puntate di Beautiful saranno trasmesse su Canale 5 dal 14 al 20 luglio 2024, dal lunedì al sabato alle 13.45, con una messa in onda speciale anche la domenica alle 14. Per chi desidera seguire la soap in modalità streaming, è possibile accedere alle puntate in diretta e on demand tramite la piattaforma ufficiale Mediaset Infinity. Qui gli spettatori possono rivedere gli episodi già trasmessi e consultare anticipazioni e contenuti extra che arricchiscono l’esperienza narrativa.

La settimana in arrivo si preannuncia dunque carica di emozioni e colpi di scena, con intrecci familiari che si intrecciano a dinamiche professionali e sentimentali sempre più complesse.