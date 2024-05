Bed rotting, letteralmente marcire in letto. Oltre la traduzione letterale, cos’è il bed rotting? Quella manciata di ore, un giorno intero, in cui si sceglie deliberatamente di non fare nulla, lasciandosi cullare dalle lenzuola pulite o dai cuscini del divano. Il regalo del riposo, uno stacco dal mondo esterno, la concessione piacevole di dedicarsi a sé senza dover agire in alcun modo, commenta Arianna Galati su Marie Claire.

Bed rotting, marcire in letto è una nuova tendenza che sta investendo TikTok, spiega Alyssa Hui su Health: è un’usanza vecchia come il mondo, per chi se lo poteva permettere. Hanno fatto la storia John Lennon e Yoko Ono: era il 1969, lo chiamarono bed-in era una forma di pacifismo contro la guerra in Vietnam.

Ora è una generazione intera che contempla di rimanere a letto per lunghi periodi di tempo, non per dormire, ma per svolgere attività passive.

Questa tendenza è più popolare tra la Generazione Z che potrebbe sentirsi esaurita dal lavoro, dalla scuola, dalle esigenze familiari o dagli impegni sociali. Sebbene possa apportare benefici ad alcune persone a breve termine, può diventare preoccupante se dura più di uno o due giorni.

Gli esperti concordano sul fatto che è importante dedicarsi alla cura di sé per gestire lo stress e aumentare l’energia. La cura di sé è importante per la propria salute fisica e mentale, ma stare a letto tutto il giorno è il modo più sano per concedersi un po’ di cure amorevoli?

Sì, secondo molti utenti dei social media. Una nuova tendenza in forte espansione che sta investendo TikTok prevede di rimanere a letto per periodi prolungati, non per dormire, ma per svolgere attività passive come mangiare snack, guardare la TV e scorrere i dispositivi. La moda è stata soprannominata “bed rotting, marcire in letto”.

Su TikTok, “bed rotting” ha più di 130 milioni di visualizzazioni.

Marcire in letto ha i suoi vantaggi, ha detto a Health in una e-mail Courtney DeAngelis, PsyD, psicologa presso l’Irving Medical Center di New York-Presbyterian/Columbia University. A piccole dosi, ha detto, può calmare il corpo e aiutare ad alleviare lo stress e l’esaurimento, soprattutto per le persone che lavorano per lunghe ore in un ruolo fisicamente o mentalmente impegnativo.

Di solito è meglio che le persone usino il letto e la camera da letto solo come luogo per il sonno e l’intimità, ha detto DeAngelis. Si pensa che se le persone riuscissero ad allenare il proprio cervello ad associare il letto esclusivamente al sonno, non avrebbero tanti problemi ad addormentarsi la notte.

Pertanto, quando le persone si rilassano a letto, il loro cervello può associare il letto a cose diverse dal sonno, portando a disturbi del sonno.

“In poche parole, il tuo corpo fisico potrebbe essere confuso di notte e non sapere se stai cercando di addormentarti o di marcire a letto”, ha spiegato DeAngelis. “Inoltre, toglie l’opportunità di impegnarsi in esercizio fisico, che può anche aiutare a migliorare la qualità del sonno e l’inizio del sonno.”

Le persone che soffrono di depressione clinica o soffrono di ansia possono trovare allettante il fatto di marcire in letto, ha detto DeAngelis. Questo perché le persone con queste condizioni tendono a segnalare un calo di energia e umore e una mancanza di interesse per le attività che di solito gli piacciono.