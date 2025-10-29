Bevande zuccherate, sai qual è il reale effetto che hanno sul nostro corpo? A spiegarlo ci ha pensato il nutrizionista.

Di bevande zuccherate sono in milioni a consumarle giornalmente, in tutto il mondo, perché esse hanno senz’altro un ottimo sapore e un gusto che piace. Basti pensare a cola, aranciata, tè freddi prodotti dalle industrie, energy drink, succhi di frutta.

In molti ritengono si tratti di bevande che si possono consumare un po’ come l’acqua, ma in realtà, a detta degli esperti, si sottovaluta il significativo contenuto di calorie e zuccheri presenti in esse.

Se si bevono spesso queste bevande, infatti, è bene essere consapevoli di una serie di effetti che potrebbero avere sul corpo, nel tempo. A spiegarli ci ha pensato il nutrizionista Roberto Mele che, in un’intervista rilasciata a Fanpage, ha parlato di cosa accade al corpo quando si consumano tali bevande in modo eccessivo.

Bevande zuccherate, sono questi i reali effetti sul nostro corpo: cosa dice l’esperto

Quando si bevono tali bibite in modo frequente, cresce l’introito di zuccheri nell’organismo, per cui si assumono più zuccheri di quelli di cui si ha bisogno.

Inoltre, si finisce per aumentare di peso, soprattutto tra i giovanissimi. Non è un qualcosa di saziante, come farebbe un pasto soldi, e senza rendersi conto, la persone assume calorie. Giusto per comprendere meglio la cosa, basti pensare che una bevanda con cola ha 11 g di zucchero ogni 100 ml, mentre una lattina da 330 ml ha 35 g d zucchero.

In base ai consigli OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), non si dovrebbero assumere oltre 25 g di zucchero al giorno, in un regime alimentare da 2000 calorie. Secondo il nutrizionista, c’è da fare una precisazione importante e cioè che lo zucchero in sé non è tossico, ma può essere dannoso se lo si consuma in maniera eccessiva e con troppa frequenza, in particolare se si sostituisce l’acqua con queste bevande.

Peraltro, se ad assumere tali bevande con tale frequenza sono persone che hanno problemi legati al peso o diabete, il rischio è ancor più ampio. Diverse persone credono che bevande con zero zuccheri o light siano più salutari e in verità hanno meno calorie, ma è importante ricordare che contengono edulcoranti che sono sicuri, in linea generale, ma di cui, al contempo, è bene non fare un uso eccessivo.

Questo perché possono portare il palato ad assuefarsi al sapore dolce e a ricercarlo in vari alimenti, con una certa frequenza. L’esperto consiglia di bere acqua naturale il più possibile, e se non si riesce la si può aromatizzare, con qualche fettina di limone/menta. La raccomandazione, in sostanza è di non bere bibite zuccherate sempre, ma ogni tanto.