Chi c’è dietro il Don Jerez di Eurospin? In tanti si chiedono chi produca questo buonissimo caffè. Ecco cosa devi sapere

C’è un suono che, più di qualunque sveglia, segna davvero l’inizio della giornata italiana: quello del caffè che sale nella moka. È un rituale antico, familiare, quasi sacro. Bastano pochi secondi perché l’aroma si diffonda in cucina, attraversi le stanze e arrivi a risvegliare anche i più restii a lasciare il letto.

C’è chi lo sorseggia lentamente, con la tazzina stretta tra le mani, e chi lo beve in piedi, di corsa, prima di affrontare il traffico o una lunga giornata di lavoro. Ma per tutti, quel primo sorso rappresenta un piccolo momento di certezza, un gesto che sa di casa e di identità.

Il caffè, in Italia, non è una semplice bevanda: è una dichiarazione di appartenenza culturale. Eppure, negli ultimi tempi, anche questo piacere quotidiano ha iniziato a pesare di più sul portafoglio. I prezzi aumentano, le confezioni cambiano, e scegliere diventa un’impresa. Tra scaffali pieni di capsule, miscele e promesse di qualità, si nasconde un mondo fatto di sapori, storie e, a volte, di sorprese inaspettate.

È qui che entra in scena un nome familiare per molti clienti di Eurospin: Don Jerez. Un marchio che, nel tempo, ha conquistato un posto stabile nelle dispense italiane. Ma pochi sanno chi si cela davvero dietro quel nome. E la verità, che profuma di eccellenza e tradizione, potrebbe stupire anche i palati più esigenti.

Don Jerez: ecco chi si nasconde davvero dietro il celebre marchio di caffè venduto da Eurospin

Ci sono marchi che entrano nella nostra vita in punta di piedi, senza troppi clamori, ma finiscono per diventare protagonisti silenziosi delle nostre abitudini quotidiane. È quello che accade con Don Jerez, un nome che molti associano alle corsie di Eurospin, ma che nasconde dietro di sé molto più di un semplice caffè da scaffale.

È una storia di aromi intensi, di lavorazioni italiane, di una ricerca costante della qualità che non ha bisogno di etichette altisonanti per farsi riconoscere.

Tra i prodotti che portano il suo nome, dalle spezie ai condimenti, il vero protagonista resta sempre lui: il caffè. Quel profumo che ti accoglie al mattino, che riempie la cucina prima ancora che la moka finisca di borbottare, e che ha il potere misterioso di rendere più leggero anche il giorno più complicato. Don Jerez, in questo, riesce a unire due mondi solo apparentemente distanti: la convenienza e la cura artigianale.

Dietro questo marchio c’è un lavoro tutto italiano, fatto di mani esperte e di passione autentica. Parte della produzione nasce in Veneto, tra Bussolengo e Schio, negli stessi stabilimenti dove vengono lavorati caffè di marchi storici come Pellini e Carraro. È qui che il chicco, arrivato da terre lontane come l’Etiopia, prende forma attraverso una tostatura lenta, studiata per esaltare ogni sfumatura del gusto e preservarne la freschezza.

Il risultato è un caffè che sorprende: profumato, equilibrato, e sorprendentemente pregiato per la sua fascia di prezzo. Non serve essere intenditori per accorgersene, basta un sorso, e quel sapore rotondo racconta da solo il valore nascosto dietro un nome che molti, fino a ieri, consideravano solo “un marchio da discount”.