Bill Gates ha trovato uno più ricco di lui, ecco la storia, se è vera

Bill Gates, l’uomo più ricco del mondo, ha trovato uno più ricco di lui, un venditore di giornali a New York. Ecco la storiam se è vera, come riferita da un frequentatore del sito Quora.

Qualcuno ha chiesto a Bill Gates: “C’è qualcuno più ricco di te al mondo?” Bill Gates ha detto: “Sì, c’è una persona che è più ricca di me”.

Poi, ha raccontato una storia. Era un periodo in cui non ero ricco né famoso. Un giorno ero all’aeroporto di New York. Poi ho visto un venditore di giornali. Volevo comprare un giornale da lui. Ma allora non avevo soldi. Allora abbandonai l’idea di comprare i giornali e li restituii al venditore.

Gli ho detto che non avevo abbastanza soldi. Il venditore mi ha detto: “Te lo do gratis”. Ho preso il giornale su sua richiesta. Casualmente, due o tre mesi dopo sono atterrato di nuovo nello stesso aeroporto e anche quel giorno non avevo soldi per comprare il giornale.

Il venditore mi ha offerto di nuovo il giornale gratuitamente. Ho rifiutato dicendo che non potevo prenderlo perché non ho ancora abbastanza soldi. Ha detto: “Puoi prendere il giornale, lo divido dai miei profitti. Non mi farà male”.

Dopo circa 19 anni sono diventato famoso e conosciuto dalla gente. All’improvviso mi sono ricordato del venditore di giornali. Ho iniziato a cercarlo e dopo circa un mese e mezzo di ricerche l’ho trovato.

Gli ho chiesto: “Mi conosci?” Ha detto: “Sì, tu sei Bill Gates”. Gli ho chiesto di nuovo: “Ti ricordi?! Mi hai dato un giornale gratis?” Il venditore disse: “Sì, mi ricordo”. Ti ho dato un giornale due volte.

Ho detto: “Voglio ricambiare l’aiuto che mi hai dato allora”. Dimmi cosa vuoi nella tua vita e lo realizzerò”.

Il venditore disse: “Signore, come pensa di poter eguagliare il mio aiuto facendo questo?” Ho chiesto: “Ma perché?” Disse: “Ti ho aiutato quando ero un povero venditore di giornali, e tu stai cercando di aiutarmi quando sei diventato l’uomo più ricco del mondo”.

Allora come si concilia il tuo aiuto con il mio?” Bill Gates disse: “Quel giorno mi resi conto che il venditore di giornali era più ricco di me”. Perché non ha aspettato di diventare ricco per aiutare qualcuno. Dobbiamo capire che i veri ricchi sono coloro che hanno una mente più ricca di tanti soldi.