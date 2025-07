La Commissione giudicatrice dell’assegnazione delle Borse di studio bandite dalla Fondazione Grande Oriente d’Italia, in collaborazione con la Fondazione Spadolini Nuova Antologia – ETS, per celebrare il centenario della nascita di Giovanni Spadolini, si è riunita il giorno 14 luglio 2025 alle ore 11:30 presso la sede della Biblioteca della Fondazione Spadolini, in via Pian dei Giullari 36/A a Firenze.

La Commissione, composta da Stefano Bisi (Presidente della Fondazione Grande Oriente d’Italia), Cosimo Ceccuti (Presidente della Fondazione Spadolini) e Antonio Seminario (che ha assunto il ruolo di Segretario), ha esaminato gli elaborati pervenuti e ha deliberato l’assegnazione delle due Borse di studio ai candidati Andrea Castellana e Marco Mazzé Alessi, autori di ricerche che si sono distinte per originalità, rigore critico e approfondimento scientifico della figura e dell’opera di Giovanni Spadolini. Nei prossimi giorni verrà annunciata la data e il luogo della premiazione.

Ecco le motivazioni

Andrea Castellana

Attraverso una efficace sintesi fondata sulla bibliografia esistente e sulla pubblicistica, il candidato ripercorre la vita di Giovanni Spadolini muovendo dalle origini familiari per soffermarsi sulle esperienze giornalistiche – in particolare la direzione dei quotidiani nazionali quali “Il Resto del Carlino” e il “Corriere della Sera” – e sull’attività di storico, con l’insegnamento alla facoltà di Scienze Politich “Cesare Alfieri” di Firenze e la ricerca innovativa condotta in campo storiografico. In particolare la valorizzazione delle “minoranze” laiche e cattoliche nell’Italia liberale. In parallelo il candidato ripercorre la vita politica del Professore fiorentino sottolineando l’originale contributo che con le sue personali esperienze ha recato al sistema politico italiano. Per il puntuale lavoro di ricerca svolto e le valutazioni critiche formulate la Commissione ritiene il lavoro di Andrea Castellana meritevole del riconoscimento di cui al Bando di concorso.

Marco Mazzé Alessi

Il candidato ripercorre gli anni della Segreteria di Giovanni Spadolini alla guida del Partito Repubblicano Italiano, successivi alla scomparsa di Ugo La Malfa. Muovendo dalla elezione al Senato come indipendente nelle file del PRI, il dottor Mazzé ricostruisce nei momenti essenziali l’attività politica istituzionale di Spadolini in Parlamento, quale capogruppo del PRI a Palazzo Madama, Presidente della Commissione Istruzione ed infine Ministro fondatore del dicastero per i beni culturali e ambientali nel governo Moro e della Pubblica Istruzione nel governo Andreotti del 1979. Sette anni alla guida del PRI, chiamato a svolgere nel contempo fondamentali incarichi politico-istituzionali. Primo Presidente del Consiglio non democristiano della Repubblica, fra 1981 e 1982, in una fase di particolare gravità per le istituzioni democratiche del Paese (questione morale, terrorismo, inflazione, situazione internazionale), poi Ministro della Difesa. Nelle elezioni politiche del 1983 Spadolini porterà il PRI al massimo risultato della sua storia, quasi raddoppiando voti e seggi: riconoscimento al “buon governo” che aveva ispirato la sua azione a Palazzo Chigi. All’interno del PRI Spadolini porta avanti il progetto del “partito della democrazia”, ovvero un partito capace di raccogliere le tendenze laiche e democratiche nella prospettiva di una “terza forza” collocata fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista.Eletto alla Presidenza del Senato, Spadolini per la piena libertà richiesta dallafigura “super-partes” lascerà la Segreteria del PRI, restituendo inoltre la tessera del partito. Con capacità critica e ricchezza documentaria il candidato ricostruisce l’originale vicenda politica di Giovanni Spadolini Segretario Nazionale del Partito Repubblicano.