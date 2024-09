Cagnolina punita perché troppo “esuberante”, la piccola padrona le trova una nuova casa

Quando la famiglia decise di accogliere Bimba, una vivace cagnolina simil Shih Tzu, probabilmente immaginava di portarsi a casa un peluche, un oggetto da esibire per moda, senza considerare le reali esigenze di un essere vivente. La cagnolina, al contrario, aveva un carattere energico e pieno di vita, manifestando il suo bisogno di attenzioni attraverso comportamenti comuni a molti cuccioli: saltava, giocava, abbaiava, rubava calzini e mordicchiava le pantofole. Non sopportava la solitudine, e ogni volta che veniva lasciata sola per lunghi periodi, reagiva abbaiando incessantemente.

La famiglia, incapace di comprendere i bisogni di Bimba e inesperta nella gestione di un cane, cominciò a punirla frequentemente. La cagnolina veniva spesso chiusa in lavanderia, un ambiente angusto che lei percepiva come una prigione. Qui, nascosta sotto un mobile vicino alla lavatrice, Bimba guaiva disperata, sperando di toccare il cuore di qualcuno. Tuttavia, i rimproveri e le punizioni continuarono, e la convivenza tra la famiglia e il cane si fece sempre più insostenibile. La famiglia attribuiva i comportamenti di Bimba a presunti problemi comportamentali, senza mai riflettere sulla propria incapacità di educare e amare il proprio animale domestico.

Il coraggio e la decisione di separarsi

In questo contesto di tensione, è emersa una figura sorprendentemente matura: la figlia più piccola della famiglia. Stanca di vedere la sua amata cagnolina soffrire, ha preso una decisione coraggiosa e dolorosa: trovare una nuova casa per la cagnolina, dove potesse ricevere l’amore e le attenzioni che meritava. Scrive un annuncio sincero e toccante, descrivendo la situazione della cagnolina e specificando che la famiglia non era adatta a prendersene cura. Il messaggio viene diffuso nei gruppi delle sue amiche del nuoto sincronizzato, della classe e di vecchi amici, suscitando grande interesse.

La ragazzina, determinata a trovare la famiglia giusta per Bimba, inizia a valutare le numerose richieste che riceve. Dopo aver parlato con molte famiglie, alcune delle quali erano disposte anche a pagare per avere la cagnolina, ne sceglie una, la più semplice e affettuosa. Quando la nuova famiglia arriva a conoscere Bimba, portano piccoli doni: un biscotto, un gioco appartenuto al loro vecchio cane e un sonaglio. Tutti i membri della famiglia sono presenti, dimostrando che l’adozione di un cane è una scelta che coinvolge l’intero nucleo familiare.

La nuova vita e la serenità ritrovata

Il primo incontro tra Bimba e la sua nuova famiglia è stato positivo. La cagnolina, inizialmente diffidente, pian piano si rilassa e comincia a interagire con i nuovi membri, mostrando fiducia e affetto. Alla fine, si siede in braccio al più piccolo della famiglia, dimostrando una calma che non aveva mai mostrato prima. La ragazza, pur con il cuore spezzato, comprende che questa è la decisione migliore per il futuro della sua cagnolina.