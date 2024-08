Calcare nella cabina della doccia, è il momento di dirgli addio per sempre: è solo questo il rimedio che fa al caso tuo

Il calcare nella cabina doccia ha le ore contate: con questo trucco usato negli hotel si elimina in poche mosse.

La presenza costante del calcare è una delle problematiche più comuni che si verifica in casa, soprattutto se si ha la sfortuna di avere un’acqua particolarmente dura. Il suo passaggio sarà ben visibile, non solo da quelle terribili macchie, ma anche da quella patina opaca che rovina ogni cosa con cui entra in contatto.

Proprio per questo, gli esperti consigliano di applicare ai rubinetti un addolcitore d’acqua, cercando in questo modo di ridurre i danni. Tuttavia, questo non sempre è possibile e quindi periodicamente si dovrà fare i conti con la rimozione del calcare da ogni elemento presente in casa. Basti pensare a quanto sporco si può accumulare all’interno di ferri da stiro, lavatrice, lavastoviglie e anche nei filtri dei rubinetti.

Come eliminare il calcare dalla cabina doccia usando due soli ingredienti: tornerà uno splendore

Oltre agli oggetti sopra citati, il calcare è anche il nemico numero uno della cabina doccia. Infatti, si andrà lentamente a depositare lungo i vetri rendendoli sporchi, opachi e privi di lucentezza. Rimuoverlo non è sicuramente semplice, ecco perché sarà importante agire periodicamente, per evitare che si accumuli in misura sproporzionata.

Per eliminare il calcare esistono tantissime soluzioni acquistabili facilmente nei supermercati, ma quanti di questi sono realmente efficaci? In verità pochissimi, per non parlare poi di quanto possano risultare aggressivi a contatto con i vari materiali, ma non solo, infatti, possono anche essere pericolosi per la nostra salute.

Fortunatamente, per risolvere il problema scende in campo un trucchetto (del tutto naturale) usato anche nei migliori hotel. In casa c’è già tutto il necessario e per metterlo in pratica serviranno solamente aceto ed acqua calda in parti uguali. Si dovranno mettere all’internodi un flacone spray e dopo aver agitato per qualche secondo, si potrà vaporizzare il mix sui vetri della cabina doccia.

A questo punto si dovrà lasciare agire il mix per circa 15 minuti, dopodiché con uno strofinaccio umido si andrà a pulire la cabina. Basterà questo per vedere tutto il calcare venire via senza alcuna fatica. Infine, risciacquare ed asciugare. Poche mosse, ma che doneranno un nuovo aspetto alla cabina doccia, facendo ritornare ai suoi antichi splendori.

Ovviamente, per far sì che l’effetto sia duraturo, vi consigliamo di ripetere questa operazione almeno una volta alla settimana e di avere l’accortezza di asciugare la cabina ogni volta che si smetterà di usare la doccia.