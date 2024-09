Calcare nella lavatrice, il trucco geniale per eliminarlo senza sforzi: ora non chiamerai più l’idraulico

Per eliminare il calcare dalla lavatrice non servono prodotti chimici: basterà questo comunissimo ingrediente per risolvere il problema.

Il calcare nella lavatrice è uno degli imprevisti più comuni che si possono riscontrare a lungo andare. La sua presenza, dovuta principalmente ad un’acqua particolarmente dura, non solo va a creare dei sedimenti sui vari componenti interni, ma rischia anche di far ottenere un bucato non pulito e per nulla igienizzato. Inoltre, anche l’impatto in bolletta potrebbe essere rilevante, proprio a causa di uno sforzo maggiore del motore.

Rimuoverlo del tutto sembra quasi un’impresa impossibile, soprattutto se si usa anche più di una volta al giorno. Tuttavia, si possono adottare alcune piccole accortezze per cercare di agire prima che si troppo tardi. In questo modo, infatti, si eviterà che se ne accumuli tanto e che si possano creare danni anche piuttosto ingenti, che in alcun casi richiedono anche l’intervento di un tecnico specializzato.

Calcare in lavatrice: l’ingrediente che abbiamo tutti in casa e che lo elimina subito

Una delle prime cose da fare per cercare di ridurre al minino gli effetti del calcare è quello di eseguire una pulizia periodica di ogni sua parte. Cestello, cassetto, filtro e guarnizioni dovranno essere tenuti sempre in ottimo stato. Altra cosa importante è asciugare le varie parti alla fine di ogni lavaggio.

Ma se solo questo non dovesse bastare, allora è necessario intervenire con le maniere forti. Per farlo non c’è bisogno di utilizzare nulla di chimico e di costoso, bensì basterà un comunissimo ingrediente che tutti abbiamo in casa e il calcare sarà solo un lontano ricordo.

In commercio esistono tantissimi prodotti per la cura della lavatrice, che oltre ad avere un costo anche piuttosto elevato, spesso risultano essere molto aggressivi e per nulla efficienti. In questo caso, l’unico rimedio possibile per eliminare il calcare dalla lavatrice è utilizzare del comunissimo limone. Sì, avete letto bene: il suo succo sarà un potentissimo anticalcare, che si prenderà cura sia del bucato, che della lavatrice stessa.

Non è la prima volta che utilizziamo il limone per rimuovere le incrostazioni di calcare ed oggi, andremo a vedere nel dettaglio come fare per renderlo efficace contro le incrostazioni. Basterà utilizzare il succo filtrato all’interno della vaschetta del detersivo e aggiungere poi i classici prodotti per il bucato. In questo modo, l’acido citrico presente nel succo andrà a rimuovere il calcare e igienizzerà ulteriormente il bucato.