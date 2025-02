In questi tempi di crisi economica, la caldaia della tua casa potrebbe diventare la tua acerrima nemica. Ecco quando

Caldaia accesa si o caldaia accesa no? O meglio come gestirla al meglio per non rischiare di pagare troppo? Molte persone che hanno in casa questo dispositivo si sono fatti questa domanda, soprattutto nei periodi freddi quando il riscaldamento diventa una necessità.

Quando arriva la bolletta del gas si arriva alla resa dei conti perchè ci viene presentato il conto. Un conto che può essere salatissimo e portarci alla domanda posta sopra. Non tutti siamo tecnici e non tutti ci intendiamo di gestione della caldaia, ma esiste un modo per risparmiare?

La caldaia a gas è un dispositivo molto usato in inverno perché permette di avere acqua calda e di riscaldare i termosifoni. Anche se esistono altre soluzioni, come lo scaldabagno elettrico, la caldaia a gas è più efficiente e consuma meno energia. Ma allora perchè ci costa così tanto?

Attenzione a come usi l’acqua calda

Davanti ad una bolletta particolarmente alta ci chiediamo se abbiamo mal gestito la nostra caldaia. Per capire come funziona questo impianto analizziamo tutte le sue sfaccettature.

Nelle caldaie più vecchie c’è una piccola fiamma sempre accesa, chiamata fiamma pilota, che serve per avviare il bruciatore, il cuore della caldaia. Le caldaie moderne, invece, non usano più la fiamma pilota sempre accesa, ma sfruttano sistemi più avanzati, ossia:

1. Pilot intermittente che usa una scintilla elettrica per accendere la fiamma solo quando serve.

2. Accensione a superficie calda che usa una resistenza elettrica per avviare direttamente il bruciatore.

Se la caldaia ha la fiamma pilota, la domanda è: conviene lasciarla accesa o spegnerla ogni volta? Se si usa spesso l’acqua calda (più volte al giorno), tenerla accesa è più comodo, perché l’acqua sarà subito calda. Se si usa poco l’acqua calda spegnerla aiuta a risparmiare gas.

Gli esperti consigliano di spegnere la fiamma pilota quando non serve, perché tenerla accesa continuamente fa consumare più gas. A questo punto sarebbe utile sapere come regolare la fiamma pilota. Si consiglia di prendere in considerazione questi due elementi:

– Altezza giusta: tra 2 e 3 cm. Se è troppo alta o troppo bassa, la caldaia potrebbe non funzionare bene.

– Colore giusto: deve essere blu/azzurro. Se tende al giallo, potrebbe esserci un problema.

Per regolarla, si può usare la manopola del bruciatore, che si trova vicino all’accensione, oppure una vite di regolazione sotto la copertura della caldaia, usando un cacciavite. In poche parole, se la caldaia ha una fiamma pilota sempre accesa, spegnerla quando non serve aiuta a risparmiare gas, ma se si usa l’acqua calda spesso, tenerla accesa è più pratico.