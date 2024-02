Cambia tutto, nasce Comparabile: il nuovo portale per confrontare le offerte gas, luce e internet

Gas, luce e Internet. Per tagliare i costi e risparmiare senza rinunciare alla qualità, da oggi c’è un nuovo strumento: Comparabile, l’innovativa piattaforma online per confrontare le offerte nei settori energia e internet.

Parole d’ordine: fiducia e qualità

Affidabile, gratuito, veloce e trasparente: il nuovo portale scommette sulla qualità del servizio con caratteristiche uniche, destinate a cambiare radicalmente il modo stesso di cercare le soluzioni giuste per la casa e per l’azienda. Con un obiettivo: aiutare famiglie e imprese ad individuare, valutare e scegliere l’offerta migliore, più adatta alle proprie esigenze. In pratica, l’offerta su misura. Sempre che ci sia.

Comparazione istantanea della bolletta. Una rivoluzione.

Sì, perché per la prima volta in Italia, Comparabile mette a disposizione gratuitamente un servizio straordinario: il caricamento con la comparazione istantanea della bolletta. Si tratta di uno strumento inedito, estremamente utile, in grado di far risparmiare tempo e denaro, assicurando nel contempo la massima affidabilità.

Su Comparabile l’utente può infatti caricare la bolletta e, nel giro di pochi secondi, visualizzare l’elenco delle migliori offerte luce e gas basandosi sui consumi reali e non su stime generiche. In questo modo può scegliere l’eventuale fornitore tenendo conto della spesa mensile o annua che già sostiene, così da arrivare al momento della decisione con tutte le informazioni necessarie per scegliere in modo consapevole.

Consulenti esperti sempre a disposizione

Ma non basta. Visitando la piattaforma si può infatti contare su un team di consulenti esperti e preparati, a disposizione per accompagnare il cittadino nella scelta.

Il tutto con un approccio professionale e rivoluzionario, che mette al centro la famiglia e l’impresa: nel caso in cui la fornitura attiva sia già la migliore, la più conveniente e adatta alle necessità del cliente, saranno gli stessi consulenti di Comparabile a consigliare di non effettuare variazioni e non cambiare fornitore.

Risparmio e qualità certificata

L’obiettivo finale è favorire la massima soddisfazione dell’utente. Rispondendo in modo chiaro ed esaustivo a tutte le domande, i consulenti di Comparabile risolvono ogni dubbio in merito a condizioni e caratteristiche del servizio luce, gas o internet, così da evitare sorprese legate a costi nascosti e condizioni poco chiare.

La qualità è il tratto distintivo di tutti i servizi messi a disposizione dalla nuova piattaforma, a cominciare dalla ricerca delle tariffe internet. Qui l’attenzione alla performance della connessione arriva al punto da esplicitare, per ogni offerta, la certificazione Agcom sulla velocità e le caratteristiche del servizio, indicando, in modo chiaro e senza possibilità di errore, se si tratta di Fibra pura (FTTH), mista (FTTC) oppure ADSL.

Non c’è risparmio senza qualità. È questo l’impegno di Comparabile: diventare un alleato affidabile nella ricerca delle soluzioni migliori sul mercato, quelle più adatte alle esigenze della casa o dell’impresa.

Perché per cambiare serve fiducia, per scegliere, serve Comparabile.