Cambio di stagione in arrivo, come fare odorare gli armadi per tutto l’inverno: trucco geniale

Se desideri armadi che profumano anche dopo mesi dal cambio di stagione è questo il trucco da provare: l’odore sarà assicurato.

Oltre il rientro al lavoro e la ripresa con tutte le solite attività, uno dei momenti più temuti dopo l’estate è il tanto odiato cambio stagione, che tocca a tutti fare prima o poi. Il momento esatto in cui metteremo via le cose più leggere per lasciare spazio a capi più pesanti e adatti al periodo. Un compito non sempre piacevole, soprattutto se ricade tutto su un’unica persona.

Ritrovarsi sommersi da montagne di vestiti non è di certo la massima dell’aspirazione, tuttavia è un compito a cui non possiamo assolutamente rinunciare. Ecco perché, il nostro consiglio, è quello di fare una parte per volta in modo tale da non trovarsi con troppe cose da riordinare e non sapere da dove cominciare.

Cambio stagione perfetto: ecco il trucco da provare per avere armadi super profumati

Per far sì che il cambio di stagione avvenga in modo adeguato e senza stress è importante seguire alcuni piccoli step. Procedendo per gradi infatti, si riuscirà a fare tutto senza stress. La prima cosa da fare è ovviamente svuotare gli armadi e procedere con la loro pulizia. Nel frattempo si dovrà procedere con una fase di decluttering per eliminare tutto quello che non serve più.

Fatto questo, si potrà procedere con sistemare i vari indumenti e mettere via quelli che per ora non potranno essere più indossati. E solo nel momento in cui ogni cosa sarà al suo posto, si potrà procedere con un piccolo trucchetto che conferirà agli armadi e ai cassetti un profumo di fresco e pulito che durerà nel tempo.

Aprire gli armadi messi in ordine ed essere invasi da un profumo di fresco e pulito è senza dubbio una bellissima sensazione. Una vera e propria ricompensa per tutta la fatica fatta per rimettere in ordine. Ma come fare per far sì che questo profumo duri nel tempo? Ebbene, c’è un trucchetto semplicissimo che tutti possono realizzare e che garantirà una fragranza inconfondibile. Ecco cosa servirà:

Barattolo di vetro

Sale grosso

Ammorbidente

Fiori secchi di lavanda

Il procedimento è davvero semplicissimo, basterà mettere nel barattolo prima il sale grosso, poi l’ammorbidente e mescolare, infine, aggiungere i fiori di lavanda ed ecco pronto un perfetto profumatore per armadi e anche cassetti. Ora non resta che posizionare il barattolino sui ripiani ed il gioco è fatto.