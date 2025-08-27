Si sa, sono i piccoli gesti quotidiani quelli che fanno realmente la differenza. Joel, 49 anni, lo sa benissimo e così ogni giorno, da più di dieci anni, dedica alcuni minuti della sua giornata a un dolce rituale dedicato alla sua gatta Lily, di 15 anni. L’uomo, pubblicando su Reddit un video che ha commosso il web, ha raccontato la sua storia con Lily e soprattutto il piccolo rito che condivide ogni giorno con la sua compagna a quattro zampe.

Un dolce saluto

“Di solito non voglio disturbare il suo riposo di bellezza. Ma quando vedo la sua reazione, non riesco a trattenermi”, ha scritto Joel su Reddit. Nel video pubblicato si vede Lily che si sveglia lentamente, guarda Joel con occhi ancora assonnati e poco dopo pare illuminarsi dolcemente. Ogni giorno, infatti, da circa un decennio, l’uomo saluta la sua gatta con un tocco leggero sul vetro, un segnale affettuoso che fa sapere a Lily di essere finalmente tornato a casa. Lei risponde sempre con enorme affetto, una tenerezza che è il frutto di un legame profondo costruito nel tempo.

Per Joel, infatti, la sua gatta è una presenza costante, è parte della famiglia. Non a caso, tra amici e conoscenti, è diventata una figura quasi mitica. “La cosa buffa è che Lily sembra davvero pensare di essere la mia compagna. Ha questa personalità forte, regale, ma anche un lato buffo che conquista tutti”, ha raccontato Joel. Quando non è alla finestra, Lily aspetta Joel su un pouf accanto alla porta, un comportamento simile a quello di un cane. Joel, infatti, la descrive come “quasi canina” nel modo affettuoso in cui lo accoglie. “Lily ha una personalità così unica che credo porti molta gioia nel mondo. Almeno per me, lo fa ogni giorno”, ha scritto Joel.