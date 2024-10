Cane gettato in un lago per farlo annegare viene salvato, ora ha una nuova casa

La storia di Gator, il cane che doveva essere condannato a una fine tragica, ha commosso tutti. Il suo destino sembrava segnato quando qualcuno lo ha gettato in un lago con l’intenzione di farlo annegare. Ma grazie all’intervento di una buona samaritana, Gator ha avuto una seconda possibilità di vita e, oggi, vive felice con una famiglia che lo adora.

Il salvataggio

Tutto ha avuto inizio il 2 ottobre, quando una donna ha notato un cane in difficoltà, gettato in un lago per farlo affogare. Grazie al suo coraggio, Gator è stato salvato in extremis e portato subito in un rifugio. Da lì, i volontari hanno agito prontamente, trasferendolo al pronto soccorso veterinario, dove gli è stata diagnosticata una grave polmonite. “Grazie al supporto dei nostri sostenitori, che hanno contribuito con le loro donazioni, Gator è sopravvissuto”, hanno raccontato i volontari del Mastiff Rescue of Florida Inc..

Dopo la brutta esperienza, Gator ha finalmente trovato la sua casa definitiva. È stato adottato da Travis, un uomo che aveva recentemente perso uno dei suoi animali domestici. L’incontro tra Travis e Gator è stato speciale. “Quando Travis ha incontrato Gator, è stato come se fossero sempre stati insieme, il legame è stato immediato”, hanno raccontato i volontari.

La nuova vita di Gator

Ora, Gator vive felice nella sua nuova casa. “Si è ambientato come se fosse sempre vissuto lì. Ha fatto amicizia con l’altro cane di Travis, ama giocare e rilassarsi nelle comode cucce della casa, oziare a bordo piscina e dormire insieme a Travis. Gator si sta godendo tutto il buon cibo e, soprattutto, sta ricevendo tanto amore”, raccontano i volontari.