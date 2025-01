In questa stagione tanti patiscono la sensazione dei capelli crespi sulla testa. Ecco come rimediare facilmente

Durante l’inverno, gestire i capelli può diventare una sfida. Gli sbalzi di temperatura, l’umidità, e l’uso frequente di accessori in lana come sciarpe e cappelli possono compromettere l’aspetto della chioma, rendendola crespa ed elettrica. Per fortuna, esistono strategie mirate per migliorare la situazione, riportando i capelli a essere ordinati e luminosi.

Il problema principale è la perdita di idratazione. I capelli, soprattutto quelli secchi o ricci, soffrono l’esposizione al freddo esterno e all’aria secca degli ambienti riscaldati, che ne impoveriscono la naturale barriera protettiva. Inoltre, l’umidità delle giornate piovose o nebbiose penetra nella cuticola, amplificando l’effetto crespo. Anche l’attrito causato da cappelli e sciarpe in lana contribuisce al fenomeno.

Come contrastare il crespo

Una buona idratazione è la chiave per ridurre la crespo. Ecco alcune abitudini utili. Utilizzare prodotti ricchi di oli naturali. Shampoo e balsamo a base di olio di argan o di cocco aiutano a sigillare le cuticole e a trattenere l’umidità. Applicare maschere nutrienti: due volte alla settimana, le maschere idratanti possono riparare i capelli in profondità, non solo sulla superficie. Siero anti-crespo o crema idratante: prima dell’asciugatura, questi prodotti creano una barriera protettiva contro l’umidità. Phon a temperatura media: concludere l’asciugatura con un getto d’aria fredda aiuta a chiudere le cuticole ea prevenire il crespo. Le asciugamani in microfibra, poi, riducono il rischio di frizione e assorbono l’acqua senza danneggiare la struttura del cappuccio.

Diversamente dal crespo, l’effetto elettrico è causato da un accumulo di cariche statiche. Questo accade in ambienti secchi, come le località montane, o in giornate con bassa umidità. Il problema si manifesta soprattutto sui capelli sottili, più leggeri e quindi più inclini a sollevarsi.

Per prevenire il consiglio è quello di utilizzare strumenti in materiali antistatici. Pettini e spazzole in legno o fibra di carbonio sono preferibili rispetto a quelli in plastica. Applicare oli naturali: qualche goccia di olio può appesantire i capelli, riducendo le cariche statiche. Indossare materiali naturali: quando possibile, preferire tessuti che generano meno attrito, come cotone e seta, per cappelli e sciarpe.

Una hair routine specifica è fondamentale per gestire crespo ed elettricità durante l’inverno. L’uso di prodotti idratanti, il rispetto di semplici accorgimenti durante l’asciugatura e l’adozione di strumenti adeguati possono fare la differenza, restituendo ai capelli luminosità e ordine anche nei mesi più freddi. Ovviamente, al di là dei nostri consigli, affidatevi sempre a professionisti del settore.