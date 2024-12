Capodanno ormai alle porte. Ecco otto riti molto particolari che potrebbero propiziare 365 giorni indimenticabili

A Capodanno, tradizioni e riti scaramantici si intrecciano ovunque, portando con sé un fascino che non conosce confini. Alcuni li seguono per divertimento, altri con vera convinzione: ciò che conta è celebrare l’arrivo del nuovo anno con un pizzico di magia. Ecco otto usanze particolari che si praticano in diverse parti del mondo e il loro significato.

Le nostre nonne, le nostre famiglie, ci hanno tramandato moltissime usanze per questi giorni di transizione. Sia per ciò che riguarda i comportamenti, che per quel che concerne l’abbigliamento o gli aspetti culinari. Questi riti, pur diversi tra loro, condividono lo stesso obiettivo: iniziare l’anno nuovo con un pizzico di speranza, fortuna e felicità. E voi, quale tradizione vorreste provare?

Capodanno: otto usanze molto particolari

In Argentina, l’abito bianco è simbolo di purezza e apertura alle energie positive. Chi lo indossa la notte di Capodanno spera di attirare fortuna e serenità per l’anno nuovo. “Come lo festeggi, così sarà”: il detto russo. In Russia si crede che il modo in cui si celebra il Capodanno influenzi l’intero anno successivo. Per questo motivo, le persone organizzano festeggiamenti ricchi di gioia, circondandosi di amici e familiari per garantirsi un periodo fortunato.

In Italia, uno dei riti più conosciuti è quello di indossare intimo rosso, simbolo di forza, passione e fortuna. C’è però una regola: deve essere regalato e non acquistato da chi lo indossa. In Grecia, il melograno è il protagonista di una particolare usanza. A mezzanotte, viene gettato a terra davanti alla porta di casa: i chicchi che si spargono simboleggiano abbondanza e prosperità. Più sono i chicchi, più fortuna arriverà.

In Romania, così come in Spagna, si mangiano 12 acini d’uva allo scoccare della mezzanotte, uno per ogni mese dell’anno. Questa dolce tradizione simboleggia il desiderio di fortuna e abbondanza in ogni periodo dell’anno. In Repubblica Ceca, il futuro viene letto all’interno di una mela. Tagliandola a metà, la forma che appare al centro è rivelatrice: una croce preannuncia difficoltà, mentre una stella promette fortuna e prosperità.

Nelle Filippine, la forma circolare domina la scena. Abiti a pois e frutta rotonda sono imprescindibili: il cerchio, infatti, rappresenta l’abbondanza e l’infinito, assicurando fortuna per l’anno a venire. In Danimarca, si salutano i problemi dell’anno passato lanciando piatti e bicchieri contro la porta di casa. Questo gesto simboleggia la distruzione delle difficoltà, aprendo la strada a un nuovo inizio.