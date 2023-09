Casa: tutto quello che c’è da sapere sul montascale elettrico

Un montascale è un sedile motorizzato, alimentato da batterie ricaricabili con l’elettricità della rete casalinga, che può spostarsi in su e giù per una scala scivolando lungo un binario parallelo ai gradini.

I montascale possono essere installati all’interno (in alcuni casi all’esterno) di case e altri edifici pubblici o privati, per agevolare le persone con mobilità ridotta che non possono salire e scendere le scale a piedi in sicurezza. Il montascale è utile per persone anziane o disabili comunque in grado di stare in piedi, sedersi e alzarsi senza assistenza.

Un mito da sfatare è che si tratti di un “accessorio da ricchi”: i prezzi montascale non sono assolutamente esagerati o proibitivi, esiste anche la possibilità di risparmiare acquistandone uno usato. Inoltre sono previste per l’installazione dei montascale detrazioni fiscali e altre agevolazioni per persone fisiche, società ed enti.

In cosa consiste un montascale

Gli elementi fondamentali che compongono un montascale sono: il binario e il sedile. Il binario può essere semplice per salire una rampa di scale senza curve o pianerottoli, oppure tale da adattarsi a scale articolate e persino a chiocciola. Può essere montato all’interno o all’esterno della rampa, a seconda delle esigenze di spazio.

Il sedile (il quale comprende il motore che ne permette il movimento e la batteria, ricaricabile con la normale alimentazione elettrica domestica) può essere girevole, dotato di poggiatesta, braccioli e poggiapiedi, pulsantiera; pieghevole in tutte le sue parti, non è d’intralcio quando non in uso.

L’aspetto estetico del montascale può essere personalizzato: in genere si opta per un minimo impatto visivo di binari e mancorrente, di colori e rivestimenti neutri o intonati all’arredamento per il sedile.

I vantaggi dell’installazione di un montascale per anziani e disabili

La maggior parte degli anziani preferisce rimanere a casa piuttosto che trasferirsi in una casa di riposo o in analoghe strutture. Tuttavia, l’invecchiamento può rendere difficile e pericoloso muoversi all’interno della propria abitazione, soprattutto se strutturata su più livelli. Insieme ad altre modifiche dell’ambiente domestico, l’installazione di un montascale può consentire alla persona anziana di rimanere autosufficiente il più a lungo possibile nella casa che conosce e ama, in sicurezza e comodità.

Ovviamente, anche una persona disabile acquista con un montascale la possibilità di muoversi in autonomia tra i piani, senza dover rinunciare ad una parte della casa o ricorrere all’assistenza di altri. Un montascale può migliorare la qualità della vita.

Prezzi e agevolazioni fiscali: qualche curiosità sul costo dei montascale

La curiosità sui montascale riguarda di solito il prezzo e i costi: dall’installazione ai consumi, alla manutenzione. Negli ultimi decenni molte cose sono cambiate: si è preso atto che l’età media della popolazione italiana continua ad aumentare e i montascale stanno diventando sempre più popolari e disponibili a prezzi accessibili. Il mercato inoltre offre ormai un buon numero di montascale usati.

Ora, non solo si può acquistare il montascale per la propria abitazione o per il condominio a prezzi convenienti, ma si può usufruire di agevolazioni fiscali, in quanto i montascale rientrano tra gli impianti considerati dallo Stato come utili ad eliminare le barriere architettoniche.

Non servono interventi strutturali o molte ore di lavoro per montare un montascale, quindi i costi per installarlo non sono particolarmente alti, e anche il consumo energetico è minimo.

Per una valutazione del costo finale è necessario considerare molti fattori, ci si può affidare ad una ditta specializzata per il preventivo, di solito offerto gratuitamente. Sarà la stessa ditta che lo vende e lo installa ad offrire piani di manutenzione e assistenza molto vantaggiosi.