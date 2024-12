Cestello della lavatrice, una tazza può fare miracoli: usala così e tornerà a brillare

Cestello della lavatrice: ecco il metodo facile e veloce per averlo sempre pulito. Un tazza di questo prodotto può fare miracoli.

La lavatrice è tra gli elettrodomestici più utilizzati, presente in ogni casa e indispensabile per una buona gestione delle pulizie domestiche. Oggi in commercio esistono vari modelli di lavatrice e di tutti i prezzi: da quelle low cost che adempiono alle funzioni base a quelle d’ultima generazioni che sono attivabili a distanza, attraverso semplici app. A prescindere dalla tipologia scelta c’è una cosa che accomuna tutte le lavatrice, ed è l’esigenza di tenerle pulite.

La lavatrice tende a sporcarsi facilmente: la presenza di germi e batteri all’interno del cestello è molto comune e non è vero che ad ogni lavaggio vengono eliminati. Per questo è necessario disinfettare l’interno dell’elettrodomestico periodicamente. In vendita ci sono diversi tipi di prodotti che facilitano la pulizia del cestello e delle altre parti interne, ma ci si può avvalere anche di metodi più tradizionali e a basso costo.

Utilizzando una tazza di questo prodotto il cestello tornerà a brillare, fa davvero miracoli. Grazie a questo sistema il bucato sarà pulito, fresco e profumato. Ma di che si tratta? In primo luogo è importante fare almeno una volta a settimana un lavaggio a vuoto scegliendo il programma dedicato alla pulizia del cestello. Ogni lavatrice è infatti dotata di questa funzione. Ma per ottenere risultati soddisfacenti è bene aggiungere due tazze di aceto e due di bicarbonato direttamente all’interno del cestello.

Lavatrice, come pulire il cestello a basso costo

Mantenere la lavatrice pulita è molto importante, soprattutto quando si effettuano diversi lavaggio a settimana. Il consiglio è quello di effettuare il lavaggio utilizzando il programma apposito e aggiungendo bicarbonato e aceto. I due prodotti, decisamente a basso costo e presenti solitamente in casa, permettono di disinfettare e igienizzare la lavatrice.

Uniti all’acqua calda infatti realizzano una sorta di pozione effervescente che elimina germi e batteri. Fare un primo ciclo con aceto e bicarbonato e poi uno senza nulla: la lavatrice sarà perfetta. Un metodo questo decisamente facile, che permette di avere una lavatrice pulita che renderà al massimo delle sue prestazione.

Grazie all’uso di ingredienti semplici e naturali, privi di agenti chimici il cestello tornerà come nuovo, e permetterà di avere un bucato senza cattivi odori o intaccato da residui di sporco. Un metodo antico, ma sempre efficace: non resta che provare.